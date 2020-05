A nemzetközi multik így hazudják magukat zöldnek?

Belföld

Lokál ,

Sokkoló adatok láttak napvilágot. Magyarországon évente 1.5 milliárd darab PET-palack kerül forgalomba, amiből szinte sose lesz újra palack. Magyarországon ezzel a PET-palack mennyiséggel évente kétszer be lehetne borítani a Velencei-tavat – írja a Ripost.

A lap arról számol be, hogy A legtöbb nemzetközi cégóriás a megoldások helyett a vásárlóira szeretné hárítani a felelősséget. Sőt, létezik olyan amerikai multi is, amelyik nyíltan azt kommunikálja, hogy a vásárlóik igényei miatt gyártanak egyszer használatos PET-palackokat, teszik mindezt ahelyett, hogy valódi alternatívát kínálnának, vagy a jelenleg is elérhető megoldások közül választanának. A zöld címkékkel, illetve 100%-ban újrahasznosít ható feliratokkal próbálják megtéveszteni a fogyasztókat.

A számok azonban megmutatják a valóságot. A világon évente 78 millió tonna műanyag csomagolás kerül forgalomba, amelynek az Ellen MacArthur Alapítvány kutatásai szerint mindössze 2 százalékából készül egyenértékű csomagolás. A fennmaradó mennyiség az erdőkb e, a természetes vizeinkbe, és a szemétlerakókba kerül – ismerteti a portál.

Az üres ígéretek és a fogyasztókra való mutogatás helyett a valódi cselekvés ideje jött el. Ugyanis, ha a világ legnagyobb műanyagszennyezői így folytatják, akkor 2050-re súlyát tekintve több műanyag hulladék lesz az óceánokban, mint hal. A megoldás pedig kézen fekvő lenne, hiszen jelenleg is van olyan csomagolás, ami 100 százalékban, végtelenszer és minőségromlás nélkül újra hasznosítható: ezek pedig az aludobozok, amelyek minden tekintetben valós alternatívát nyújtanak az italgyártóknak – olvasható a Ripost cikkében.