A nyugdíj melletti munkavégzés lehetőségei a veszélyhelyzet megszűnése után

A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben talán nem tűnik aktuálisnak annak áttekintése, hogy a nyugdíj mellett milyen jogviszonyokban és milyen feltételekkel végezhető munka, mindazontáltal a veszélyhelyzet egyszer bizonyosan véget ér, és a magához térő gazdaság hatalmas munkaerőigényt támaszthat a fellendülés érdekében. A nyugdíjas munkavállalók, vállalkozók, megbízottak iránt nagyon rövid időn belül a korábbiaknál is sokkal nagyobb kereslet jelentkezhet, így a nyugdíjasoknak feltétlenül érdemes naprakész tájékozottsággal rendelkezniük e tekintetben.

A dolgozni vágyó nyugdíjasok számára rendkívül előnyös jogszabályi változás, hogy 2020. július 1-jétől a nyugdíj mellett már bármilyen engedélyezett jogviszonyban (nem csak a Munka Törvénykönyve szerint szabályozott munkaviszonyban) végzett munkával szerzett keresetük, jövedelmük mentesül minden járulékfizetési kötelezettség alól az új társadalombiztosítási törvény szerint.

2019. január 1-jétől azok a nyugdíjasok már mentesültek a járulékfizetés alól, akik a nyugdíjuk mellett a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban dolgoztak. A járulékmentességnek köszönhetően így őket összesen 18,5%-kal magasabb nettó összeg illeti meg munkabérként, mint egy aktív korú munkavállalót. A munkaviszonyban nyugdíjast foglalkoztató munkáltató pedig mentesül a nyugdíjasnak fizetett munkabér teljes összege után a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás alól, ennek következtében 2020. június 30-áig 19%, 2020. július 1-jétől 17% megtakarítást realizálhat a nyugdíjas munkabére után. Ha a gazdaság motorjai a járvány elmúltával ismét felpörögnek, nyilván sok munkáltató éppen e jelentős közteherviselési kedvezmények miatt választja majd az olcsóbban foglalkoztatható nyugdíjas munkaerőt.

Idén július 1-jétől a nyugdíjasoknak már semmilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem kell majd a 18,5% társadalombiztosítási járulékot megfizetniük. (Ez a járulék az aktív dolgozók keresete, jövedelme tekintetében a 2020. június 30-ával megszűnő 10% nyugdíjjárulék, 4% természetbeni és 3% pénzbeni egészségbiztosítási járulék és 1,5% munkaerőpiaci járulék helyébe lép.) Ennek következtében a nyugdíjasok nem csak akkor mentesülnek minden járulékfizetési kötelezettség alól, ha a nyugdíjuk mellett munkaviszonyban dolgoznak, hanem akkor is, ha vállalkozóként, megbízottként vagy bármely hasonló jogviszonyban kívánnak dolgozni.

A módosításnak különösen örülhetnek a nők kedvezményes nyugdíja mellett dolgozó hölgyek, mert 2020. július 1-jétől végre hatályon kívül helyezik a nyugdíjtörvényben a munkaviszonyos foglalkoztatás esetében már addig is okafogyottá vált keresetkorlátozó rendelkezést, amely szerint a nők kedvezményes nyugdíját egy adott évben csak addig folyósítják, amíg a nyugdíj mellett szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező keresetük évesített összege meg nem haladja a mindenkori minimálbér 18-szorosát, idén a 2.898.000 forintot (éves keretösszeg). Így a nők a kedvezményes nyugdíjuk mellett bármilyen jogviszonyban annyit kereshetnek majd, amennyit csak tudnak, akkor is, ha nem munkaviszonyban, hanem bármely más munkavégzésre irányuló jogviszonyban dolgoznak.

A teljes járulékmentesség bevezetése következtében viszont teljes mértékben megszűnik 2020. július 1-jétől az a nyugdíjnövelési jogosultság is, amelyet a nyugdíj mellett végzett munkával szerzett, járulékalapot képező keresettel lehetett megszerezni (hiszen a nyugdíj melletti keresetek már semmilyen jogviszonyban nem fognak járulékalapot képezni). Sok könnyet valószínűleg nem hullajtanak emiatt az érintettek, mert ez a nyugdíjnövelés a valóságban mindig is kis összegű volt: a nyugdíj mellett szerzett, járulékalapot képező kereset egytizenketted részének fél százalékával, azaz az éves kereset 1/2400-ad részével emelték a nyugellátást, amíg járulékot kell(ett) fizetni a nyugdíj mellett szerzett kereset, jövedelem után. Ha egy nyugdíjas például éves szinten 1,2 millió forint munkabért kapott, akkor ennek alapján a következő évtől havi 500 forinttal emelték a nyugdíja összegét. A teljes járulékmentességgel sokkat többet nyernek a nyugdíjasok a réven, mint amennyit e nyugdíjnövelés megszűnésével elvesztenek a vámon.

Továbbra is hatályban vannak azonban azok a rendelkezések, amelyek még a kormányzati jóváhagyással nyugdíjasként tovább dolgozó közszolgák részére is tiltják az illetmény és a nyugdíj egyidejű kifizetését. Ennek a korlátozásnak az oldása is remélhetőleg napirendre kerülhet 2020. második félévében, hiszen jelentősen enyhíthetné a közszférában a veszélyhelyzetben és nyilván annak megszűnte után is fokozottan érezhető munkarőhiányt.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu