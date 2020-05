A szakmai vizsgák menetében is van változás

Belföld Szeged

Kerékgyartó György ,

Békéscsaba – Mind a diákok, pedagógusok, mind a gyakorlati képzőhelyek, vállalkozások nagyon jól vették az első komoly akadályt, a digitális oktatásra való átállást – véli Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója. A szakmai vizsga az érettségi után a következő fontos megmérettetés a szakképzésben tanuló diákok életében. A vizsgáztatási rendszer most hasonló lesz az érettségihez. A korábbi években az iparkamara jelölte ki a vizsgabizottságok elnökeit, idén azonban helyben jelölnek ki kollégákat arra, hogy elnököljenek, levezessék a vizsgákat. A szakmai vizsgák később kezdődnek, mint az érettségi – tette hozzá Mucsi Balázs. Az MTI tájékoztatása szerint a megjelent kormányhatározat alapján csak írásbeli és gyakorlati vizsgákat szerveznek, ezek eredménye alapján állítják ki a bizonyítványokat. Szóbeliket most, a 2019/2020-as tanév május–júniusi időszakában nem tartanak. Az írásbelikre május 25-e és 29-e között kerülhet sor, a gyakorlati vizsgákat pedig május 4-e és június 15-e között lehet megtartani. A vizsgabizottság most mindössze egy elnökből és egy tagból áll, és nem vehet rész benne olyan ember, aki már betöltötte 65. életévét.