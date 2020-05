A veszélyhelyzet alatt erősödött a Fidesz

Belföld

Lokál ,

A kormány veszélyhelyzet alatt meghozott döntéseinek köszönhetően emelkedett a Fidesz népszerűsége, az ellenzéké pedig csökkent – derült ki a Nézőpont felméréséből. Felidézik, hogy az év elején tapasztalt 51 százalékhoz képest áprilisra 55 százalékra növekedett a kormányzó pártok népszerűsége. Májusra is megmaradt ezen a szinten, jelenleg a biztos szavazók 54 százaléka támogatja a Fidesz–KDNP-t. Ha összeadjuk az ellenzéki pártok eredményét, akkor is csak 38 százalékot kapunk: a Momentumot 13, a DK-t 11, a Jobbikot 9 százalék támogatja, az MSZP és az LMP pedig a parlamentbe sem jutna be. Jelenleg a magyarok 72 százaléka elégedett a kormány járvánnyal kapcsolatos intézkedéseivel. Március közepe óta ez a szám végig 69 és 78 százalék között mozgott.