Állatkert a járvány idején: Megvárunk titeket!

Belföld

Kiss Nóra ,

Basilnak az oroszlánnak már hiányzik, hogy fotózzák, hisz tudja magáról, hogy ő az állatok királya, a kis tapírlány Hada már ismerkedik a kifutóval, míg a vízilovaknak már elkezdődött a strandszezon – a II. világháború óta nem volt ilyen hosszú ideig bezárva a Fővárosi Állat- és Növénykert. Most a biztonság az első, az élet azonban nem áll meg az intézményben.

A Főváros Állat- és Növénykert évek óta rendelkezik vészhelyzeti forgatókönyvvel, amit a vírus megjelenése után először olyan új elemekkel egészítettek ki a védekezés céljából, mint a mosdók és egyéb helységek folyamatos fertőtlenítése, vagy kézfertőtlenítők és figyelemfelhívó plakátok kihelyezése. A védekezés következő szintje az állat és egyéb házak bezárása volt, valamint az előadások és állatbemutatók beszüntetése így elkerülve a csoportosulást. Az állatkert végül március 15-én határozatlan időre bezárta kapuit.

Szívszorító hallani, hogy korábban több külföldön lévő állatkertben a koronavírus miatt éheznek az állatok, és a gondozók is magukra hagyták őket. A Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársai azonban jól szervezett rendszerben ugyanolyan lelkiismeretesen látják el az intézmény lakóit.

– Ebben a nehéz helyzetben is mind a 240 munkatársunk tökéletesen ellátja feladatait. Akiknek a munkaköre megengedi, azok otthonról dolgoznak. A gondozók, kertészek, takarmány előkészítők és a hasonló munkakört ellátó alkalmazottakat pedig 3 turnusra osztottuk fel, egy csapat nagyjából 30–40 főt foglal magába, akik kellő távolságot betartva dolgoznak a 12 hektáros területen. A turnusok néhány naponta váltják egymást, így elkerülve a találkozást a többi csoporttal. Természetesen mindenkinek biztosítunk megfelelő védőfelszerelést a munkájához, és szerencsére eddig sem a gondozóknál sem az állatoknál nem merült fel a fertőzés gyanúja sem – részletezte a Lokálnak Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője. Mint ismert, április elején New York egyik állatkertjének több nagymacskája is megfertőződött a koronavírussal, az egyik négyéves maláj tigris szervezetében bukkantak először a kórokozóra.

A szóvivő elárulta, hogy a járványügyi helyzet ellenére minden szükséges takarmány kellő mennyiségben a megszokott módon megérkezik, még azok is amiket külföldről rendelnek meg. Az intézmény ugyanakkor nagy mennyiségű raktári készlettel is rendelkezik, ami több hétre elegendő. Bár a munka ebben a nehéz helyzetben is gördülékenyen működik, az állatok és a gondozók is hiányolják a látogatókat.

– Mivel az év minden napján nyitva vagyunk, nagyon szokatlan számunkra ez a helyzet. Az állatoknak is furcsa ez a nyugalom, hiányolják a látogatókat. Ha a gondozókon kívül valaki megközelíti őket izgalomba jönnek, legfőképpen az oroszlánok – tette hozzá Hanga.

Strandolnak már a vízilovak

Feltöltötték a vízilovak külső medencéjét. Sokat pancsol a kis elefánt és a tapírgyerek is: őket egy kis szerencsével akár otthonról is láthatja a közönség a webkamerák segítségével. Az állatkertben egyébként már 1893 óta foglalkoznak vízilovakkal, és azóta mindig volt legalább egy-két víziló Budapesten. Arun, a kis elefánt például nagyon szereti a locspocsolást, és Hada, a kis tapír is belekóstolt már az úszás örömeibe.

A kis Zulu sétája

Az állatkert Facebook-oldalán is nagyon szerették a kommentelők a kis szurikátát, Zulut, aki egy hónapja tette az első sétáját az állatkertben. A kicsit „pótmamája” pórázon sétáltatta, amit láthatóan Zulu nagyon élvezett.