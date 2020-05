Anya, mi az a koronavírus? Gyere, elmondom!

Belföld

Holló Bettina ,

Megéri komoly dolgokról beszélgetni a kicsikkel, ugyanis hihetetlenül bölcsek és érzékenyek. – Ez derült ki a Városligeti Nagyjátszótéren, ahol a Lokál utánajárt, hogy van a koronavírus gyereknyelven.

A kijárási korlátozások feloldása után fokozatos visszatérhetünk régi szokásainkhoz. Újra élvezhetik a családok a parkok, játszóterek adta lehetőségeket, már mindenki nagyon várt erre! A Városligeti Nagyjátszótérre is visszaköltözött az eddig négy fal közé szoruló gyerekzsivaj, ami ennyi csendesség után igazi zene füleinknek. A szülők mosolyogva hallgatják az örömteli kacajokat, felszabadult kiáltásokat, miközben a Lokál munkatársait is beavatták családi kulisszatitkaikba. Főként arra voltunk kíváncsiak, hogy mit meséltek gyerekeiknek a koronavírusról, hogyan értették meg velük a kialakult helyzetet, mi volt számukra a legnehezebb.

Balázs a tízéves Lujzi apukája. Szerinte a gyerekek sokszor könnyebben alkalmazkodnak a változásokhoz, mint a felnőttek. –A kicsik nagyon nyitottak, fogékonyak az új dolgokra, bármit meg lehet velük beszélni. Elmondtam neki, hogy világszerte most sokan megbetegedtek, de előbb-utóbb lesz gyógyszer, addig is óvatosnak kell lenni, és be kell tartani a szabályokat – mondta a fiatal apuka, aki nagyon büszke lehet a harmadikos Lujzira, ugyanis hihetetlenül bölcs gondolatai vannak.

– Először egy kicsit féltem a vírustól, de aztán anyukám azt mondta, hogy ez ránk, gyerekekre nem annyira veszélyes, inkább csak az idősekre. Magamat nem féltettem, de a nagypapámékat és a nagybátyámat igen. Jó, meg egy kicsit apukámat is, mivel cukorbeteg – mondta lapunknak két gördeszkázás között.

Ági és Katalin együtt érkeztek a játszótérre kislányaikkal. Mindketten sokat beszélgettek gyerekeikkel a járványról, szerintük a kommunikáció kulcsfontosságú egy ilyen kiélezett helyzetben. Mint mesélik, lányaik eleinte nagyon örültek, hogy bezárt az iskola, később azonban egyre inkább hiányolták az osztálytársaikat. Enikő azt mondta lapunknak, hogy ő egy közösségi ember, nem szeret barátok nélkül játszani. Cilinek inkább a nagyszülei hiányoztak. – Rossz volt, hogy nem ölelhettem meg őket, de anya azt mondta, hogy most már lehet – mondta mosolyogva a kislány.

A 12 éves Krisztiánnak és a 10 éves Kittinek a tanulás ment egy kicsit nehezebben, de a szabályokat ők is nagyon komolyan vették. Édesanyjuk, Hajni szerint felesleges a gyerekeknek tündérmesébe csomagolni az igazságot. – Maszkviselés, kézmosás, távolságtartás – főként ezekre hívtam fel a figyelmüket egyszerűen, érthetően – árulta el röviden.

Linda két kislány, a 21 hónapos Fanni és a tízéves Alma édesanyja. Családilag kifejezetten jól vették az akadályokat, de a negyedikes kislány nagyon örült a hírnek, hogy egy kis időre még kinyitnak az iskolák. Neki is hiányoznak a barátai, tanárai. Hamarosan újra lehet bandázni!

Fontos szabályok!

A Városligeti Nagyjátszótér bejáratánál az alábbi szabályok betartására hívják fel a látogatók figyelmét.