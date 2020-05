Az adatok jók, de járványveszély nem múlt el

– Nagyon jó adatokat kaptak az eddig elvégzett koronavírus-szűrésből, de a járványveszély továbbra sem múlt el – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Mint mondta, a járvány második hullámát a most megszerzett adatokkal jobban és könnyebben tudják majd kezelni.

Május 1-jével indultak el a koronavírus-szűrővizsgálatok. A tesztelésen a KSH statisztikusai segítségével kiválasztott 17 ezer 778 fő meghívásos alapon vesz részt az ország egész területéről, 14 év felett minden korosztályból. Akik még nem mentek el, azoknak mindenképpen érdemes még. Az eddig elvégzett tesztekről kedden közöltek részinformációt, melyek nagyon jó eredményt mutattak.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora csütörtökön, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt arról is, hogy a PCR-tesztek adataival közelebb kerülhetnek a koronavírus-járvány megismeréséhez. A rektor szerint ugyanis a járvány egy esetleges második hullámát akkor kezelhetik könnyebben és jobban, ha most elegendő információhoz jutnak az elvégzett koronavírus-szűrővizsgálatokból. Ezért azt kérte, hogy a PCR-tesztre meghívottak közül mindenki próbáljon elmenni.

– Még néhány ezren vannak olyanok, akik nem jelentek meg – tette hozzá. Kiemelte, a mostani a legnyugodtabb szakasza a járványnak, ami azt is jelenti, hogy hatottak a távolságtartásra és a higiéniára építő rendelkezések, így indokolt a szabályok enyhítése. Hozzátette, a tesztekkel nemcsak országos, de regionális képet is kialakíthatnak, így tisztában lesznek azzal, hogy hol vannak azok a gócpontok, ahol a „parázs lángra kaphat”, és újabb megbetegedések lehetnek.

– Reménykedünk abban, hogy a nyáron újabb hullám nem érkezik (…), de ettől függetlenül az őszi időszak járványmentessége jelenleg nem biztosított – mondta Merkely Béla, hozzátéve, az alatt az idő alatt, amit most nyertek, nagyon sok információt fel tudnak dogozni, amelyek hatékony kezelést hozhatnak.

Az olasz és a magyar járványügyi helyzetet összehasonlítva Merkely Béla azt mondta, azok mennyiségében és minőségében is eltérnek egymástól: az olaszokat meglepte a járvány, amely próbára tette a helyi egészségügyet, míg Magyarországon később jelent meg a koronavírus, és nagyon gyors válaszokat adtak rá.

Merkely Béla hozzátette, az olaszokhoz hasonlóan sokat szenvedtek a járványtól a spanyolok, a britek és a belgák is, viszonylag jól viselték a krízist a németek, az osztrákok és a visegrádi országok.

Holnap zárul a tesztelés

Még mintegy 1200 fő részvételére van szükség ahhoz, hogy országosan és regionálisan is reprezentatív legyen a koronavírus-tesztelés eredménye, ezért a szűrés határidejét 5. 16., szombat 19.00 órára módosították. A KSH által meghívott, ám a szűrésen eddig meg nem jelent személyeket, kérés esetén, lakóhelyükön is felkeresik, ezt az igényt a 06-80-200-766 és a 06-80-808-200 zöldszámon jelezhetik. Továbbá mindennap reggel hét és este hét óra között három fővárosi helyszínen – a Városmajori Szív- és Érgyógyászati, a Bőrgyógyászati, valamint a Fül-Orr-Gégészeti Klinikán – is várják azokat, akik eddig nem mentek el a tesztelésre.