Az egészségügyi ellátás is részben újraindult – erre figyeljünk!

Holló Bettina ,

Kérjünk időpontot, mielőtt elindulnánk az orvoshoz – hétfőtől az egészségügy is részben újraindul. Fontos azonban, hogy betartsunk pár fontos szabályt mások és a saját egészségünk érdekében.

Telefonos előjegyzés útján indulhatnak újra a háziorvosi és fogászati ellátások, a szakrendelések, a transzplantációs beavatkozások bizonyos formái és az egynapos sebészet ellátás – jelentette be az emberi erőforrások minisztere az M1 aktuális csatornán hétfőn. Kásler Miklós kiemelte, a főszabály az, hogy a páciensnek telefonon kell időpontot kérnie, óránként négy beteg ellátására lesz lehetőség, és minden beteg és vizsgálat után fertőtleníteni kell a helyiséget. A miniszter beszélt arról is, hogy mivel jelenleg nincs védőoltás és célzott terápia a koronavírus ellen, az orvosok a klinikai vizsgálatok felé fordultak. Reménykeltőek mind a vérplazma-terápiás kezelések, mind pedig a más betegségeknél alkalmazott gyógyszeres terápiák – fűzte hozzá. A tárcavezető kitért arra is: a járvány kapcsán a magyar orvostudomány megmozdult, a szakemberek saját profiljuknak megfelelően dolgoznak, és „hősiesen küzdenek a járvány ellen, a betegeik érdekében”. Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs tegnapi sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy fokozatosan indul újra az egészségügyi ellátás, most még nem áll vissza a járvány előtti helyzet. Háziorvoshoz telefonon kell bejelentkezni, járóbeteg-szakrendelőbe is csak előzetes bejelentkezéssel lehet menni, és egy óra alatt maximum négy beteget lehet ellátni – ismertette. Azt kérte, hogy a betegek a személyes találkozást nem igénylő ellátást továbbra is telefonon vagy elektronikusan vegyék igénybe, példaként említette az igazolások, szakorvosi javaslatok és egyéb dokumentumok kérését.

Speciális óvintézkedések

Orvosi vizsgálat csak előre egyeztetett időpontban történhet.

Ne menjünk hamarabb, és ne is késsünk, ha mégis, kérjünk új időpontot!

Csak akkor menjünk orvoshoz személyesen, ha arra feltétlenül szükség van!

A rendelőbe kizárólag lázmérés után lehet belépni.

A rendelőben egyszerre csak négyen tartózkodhatnak, fontos, hogy tartsuk a másfél méteres távolságot.

Kötelező a kézfertőtlenítés, a maszk viselése, és egy járványügyi kérdőívet is ki kell tölteni.

A magas kockázatú szakrendelői beavatkozásoknál (például fül-orr-gégészeti, valamint endoszkópos vizsgálat), valamint az egynapos sebészeti ellátásoknál a Covid-19-tesztelés és a negatív eredmény is előfeltétel a beavatkozáshoz.

A betegfogadó helyiségeket rendszeresen kell fertőtleníteni, a dolgozók számára védőfelszerelést kell biztosítani, ez utóbbi használata a fogászatokon kötelező.

Nem járnak le a dokumentumok

A különböző igazolásokat, dokumentumokat a kéréstől számított öt munkanapon belül ki kell állítaniuk a praxisoknak. Az esetlegesen lejáró szakorvosi javaslatok, közgyógyászati igazolványok érvényessége pedig a veszélyhelyzetet követően 6–12 hónapig fennáll.