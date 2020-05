Az óvintézkedésekkel elkerülhetjük a nagyobb járványt

Extra

Lokál ,

Szigorú szabályokat betartva érettségizhetnek ma a diákok, leghamarabb szeptemberben várható koronavírus elleni oltóanyag, a járványügyi védekezés pedig mától új szakaszba lép – hangzott el az operatív törzs vasárnapi tájékoztatóján.

Ma reggel is meggondolhatják magukat az érettségizők

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár elmondta, az hogy ma megtartják az érettségit annak köszönhető, hogy a vírus nem szabadult el olyan mértékben az országban, hogy azt ne tudták volna féken tartani. Hozzátette az értettségin a részvétel nem kötelező, még akár ma reggel is meggondolhatják magukat a diákok, mert ősszel is levizsgázhat aki akar. Elmondta, a szokásostól eltérően ma 9 órakor kezdődnek a vizsgák, és csak írásbelit tartanak. Sűrítik a tömegközlekedési járatokat, az iskolák előtt rendőrök fogják segíteni a forgalmat. Beszámolt arról is, hogy már megérkeztek a maszkok, kesztyűk is az iskolákba. Mint mondta, egy tanteremben maximum tíz diák lehet, ők egymástól minimum másfél méteres távolságra ülhetnek, a tantermek ablakai pedig folyamatosan nyitva lesznek. Az államtitkár megköszönte az iskolák és a pedagógusok rugalmasságát, valamint sikeres vizsgát kívánt a diákoknak.

Kötelező eltakarni az arcot

Kiss Róbert alezredes arról számolt be, hogy hétfőtől a járvány elleni védekezés új szakaszba lép. Budapesten és Pest megyében azonban a kijárási korlátozások hatályban maradnak. – Az ezen kívül eső területek tekintetében, az üzletek, strandok, szabadtéri fürdők, szabadtéri múzeumok, állatkertek nyitva tarthatnak. Hétfőtől mindenki köteles vásárlás és tömegközlekedés közben a szájat és orrot eltakaró eszközt – sál, maszk, kendő – viselni. (…) Sportrendezvények nézők nélkül megtarthatóak, sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr, szabadidős sport és tömegsport edzésen való részvétel szintén megengedett – mondta az alezredes.

Legkorábban szeptemberben lehet oltóanyag

Dr. Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus főorvosa elmondta, az elmúlt két hónapban sokat tanultak a koronavírus-járvány lefolyásáról. – Azok az óvintézkedések, amiket mi megteszünk úgy tűnik elegendőek a nagyobb járvány elkerüléséhez. Alkalmazzuk azokat a kezelési módszereket, amelyek tapasztalatokon alapulnak, vírusellenes, immunerősítő terápiák – mondta Szlávik, aki hozzátette, szeptemberben áttörés jöhet a vírus elleni harcban. – Szeptemberben állítólag már elérhető lesz a világ számára egy vagy két hatékony oltóanyag – mondta az infektológus, aki elmondta mennyire meghatotta őt az egészségügyi dolgozók, rendőrök és katonák iránt tanúsított megbecsülés és szeretet.