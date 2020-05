Budapest VI.kerület

Kerékgyartó György ,

Terézváros – Járványhelyzeten kívül is ötletes és értelmes tevékenységnek tűnik egy nagyvárosban a balkon-, illetve párkánykertészet. A terézvárosi önkormányzat most egy kis versengésre is hívja azokat, akik ennek a műfajnak hódolnak. A küzdelem szeptemberig tart, a részleteket pedig megtalálni az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán.