Bárki küldhet kávét a kórházakban robotoló hőseinknek

Mostantól mi is hozzájárulhatunk, hogy a leterhelt egészségügyi dolgozók országszerte megkapják a nekik kijáró kávéadagot – köszönhetően a #kaveztasdadokit kezdeményezésnek.

A “Kávéztasd a dokit!” akció keretében kedvenc forróitalukkal segítik az egészségügyi dolgozókat. A folyamat teljességgel transzparens és nagyon egyszerű is: a kórházak az X-Presso felé jelzik az aktuális kávéigényüket, ők pedig megvehetővé teszik a kávét az adományoldalukon. Itt a csökkentett áron kínált kávék már az orvosokkal egyeztetve, előre leadott igény alapján válnak megvásárolhatóvá. Így abban is biztosak lehetünk, hogy minden helyre az éppen megfelelő termék kerül.

“Egyik reggel magam alatt voltam, és azon gondolkodtam, hogy valamilyen formában szeretnék segíteni a rászorulóknak. Épp ekkor kerestek fel a Debreceni Ultra Szurkolók, hogy szeretnének a kórházi dolgozóknak kávét venni. Innen már egyenes út vezetett az ötlet kidolgozásához” – árulta el Szabó László alias Kávés Laci, az X-Presso Coffee webshop tulajdonosa.

Hogyan adhatunk kávét az egészségügyi dolgozóknak?

A „Kávéztasd a dokit!” szlogen ne tévesszen meg senkit! A rendelést valóban az orvos adja le, aki összegyűjti az osztályon az igényeket, de minden dolgozó részesülhet belőle. Ezen felül alkatrészáron vállalja a cég a kávégépek mindenkori javítását is.

Várják az egészségügyi dolgozók jelentkezését

Most is várják az orvosok, egészségügyi dolgozók jelentkezését, akikkel aztán telefonon veszik fel a kapcsolatot, hogy megbeszéljék a rendelési igényt. De nem csak a kórházakhoz kerül a kávéadomány: legutóbb például épp az Országos Mentőszolgálat diszpécser központja részesült belőle, akikre kevesebb figyelem irányul, pedig az ő munkájuk is nagyon fontos.

Nem maradnak ki a budapesti és vidéki mentőállomások sem: a kisebbek 2-3, a nagyobbak 5-10 kg kávéban részesülnek. Hogy épp pontosan kikhez jutott el a segítség, azt a Kórházellátó Facebook-oldalon is nyomon követhetjük. Május 10-én, a Mentők Napján is ünnepelték őket.

“Reményeink szerint a #kaveztasdadokit kampány nem fog egyik napról a másikra támogatók nélkül maradni. A rendkívüli vészhelyzet elmúlásával is folyamatosan fognak vásárolni az adományozók” – zárja Szabó László, aki már maga is több ezer kávéra elegendő alapanyagot adományozott.