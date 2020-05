Bátran kiránduljunk, de vigyázzunk a kullancsokkal, szúnyogokkal!

Extra

Holló Bettina

A korlátozások feloldásával egyre több időt tölthetünk a szabadban, de fontos, hogy továbbra is óvatosak legyünk. Bár a szúnyogok és a kullancsok nem terjesztik a koronavírust, sok egyéb problémát okozhatnak.

A kedvező járványügyi adatoknak köszönhetően hétfőn Budapesten és Pest megyében is feloldották a kijárási korlátozást. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a járványnak vége, az operatív törzs 21 új megbetegedésről számolt be. Ezzel az igazolt fertőzöttek száma 3556-ra nőtt, közülük 1667-en aktív fertőzöttek. Sajnos az elhunytak száma újabb 5 fővel nőtt, így a halálos áldozatok száma 467-re emelkedett. Ugyanakkor örömteli, hogy 1412-en meggyógyultak a betegségből.

Az enyhítések értelmében hétfő óta nyitva tarthatnak a szabadtéri játszóterek, a parkok és kirándulóhelyek, ám Müller Cecília óvatosságra intette a családokat.

– Olyan hatásokkal kell szembenéznünk, amelyeknek semmi közük a koronavírushoz – jelentette ki Müller Cecília, utalva a kullancsokra, szúnyogokra. Kiemelte, hogy noha ezek az állatok nem terjesztik a koronavírust, más kellemetlenségeket okozhatnak, így fontos, hogy védekezzünk ellenük.

Kullancs ellen

Ha kullancsot észlelünk a bőrön, ne nyomkodjuk, ne piszkáljuk.

Távolítsuk el egy csipesz segítségével, különösen ügyelve a potrohra.

Hosszú és zárt ruhában kiránduljunk. Még jobb, ha az világos is, hiszen azon hamarabb észrevehetjük a kullancsot.

Kirándulás után tartsunk kullancsvizitet, alaposan nézzük át a lágyék-, könyök- és térdhajlatokat.

Ha bőrpírt, esetleg koncentrikus köröket látunk a bőrön, forduljunk orvoshoz!

Szúnyog ellen

A szúnyogok főként a vízpartokon jelentenek ránk veszélyt, de máshol is előfordulhatnak, így fontos, hogy folyamatosan védekezzünk ellenük.

Távolítsuk el azokat a tárgyakat, amelyek pangó vizében megtelepedhetnek, például a kertben, vázákban, gumiabroncsokban.

Használjunk szúnyogirtó szereket a környezetünkben.

95 ezer embernek segítettek megtartani a munkahelyét

Ugrásszerűen megnőtt a munkahelyvédelmi bértámogatási programra jelentkezők száma az elmúlt két hétben – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.

Bodó Sándor elmondta, a program iránt továbbra is hatalmas az érdeklődés, eddig több mint 7200 vállalkozás adott be pályázatot, így több mint 95 ezer embernek tudtak segíteni a munkahelye megtartásában.

– A három hónapos támogatási időszak alatt dolgozókként átlagosan 167 ezer forint támogatást tudnak biztosítani – ismertette az államtitkár, aki hozzátette: a legtöbb támogatási igény a feldolgozóiparból, a turizmus-vendéglátásból, a kereskedelmi ágazatból, a gépjárműjavításból, valamint a szállítás-raktározási ágazatból érkezett.

Köszönjük, budapestiek!

A hétfőn feloldott korlátozások után is folyamatos a rendőri felügyelet a fővárosban. Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa megköszönte a budapestiek kitartását. – Köszönjük a fővárosi lakosság türelmét! Ezúton kérjük, hogy továbbra is tartsák be az előírásokat – tette hozzá az alezredes. Magatartás megszegése miatt 10 fővel szemben kezdeményeztek rendőri intézkedést, 3 esetben figyelmeztetést, még 7 esetben feljelentést alkalmaztak.