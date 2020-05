Bejelentés! Ezt mondta Orbán Viktor a budapesti lépésekről

Belföld

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban adott interjút. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy már többen gyógyulnak meg, ahányan megbetegednek.

A védekezést nem szabad abbahagyni – tette hozzá Orbán Viktor. Most úgy látjuk, hogy Pest megye a vidék sorsára juthat.

A miniszterelnök elmondta azt is, ha Budapesten az enyhítés után nőni fog a fertőzöttek száma, akkor ismét visszajutunk oda, ahonnan indultunk. Az élet újraindításának a feltételei Budapesten is megvannak. A védőtávolság megtartása a legfontosabb, és az arc eltakarása is – írja az Origo.