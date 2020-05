Belefulladunk a PET palackba!

Belföld

Magyarországnál tizenhétszer nagyobb szemétszigetek úsznak az óceánokban. Döbbenetes fotók láttak napvilágot.

Kevesen tudják, de naponta mintegy 1500 kukásautónyi műanyag kerül bele az óceánjainkba, ami 8 millió tonna évente és ez 2030-ra biztosan megduplázódik. A nemzetközi multik ugyanis évtizedek óta árasztják el a világot az értéktelen egyszer használatos műanyag csomagolóanyagokkal, amelyeknek csupán 2%-át hasznosítják újra zárt rendszerben. Ez azt jelenti, hogy 100 palackból 2 lesz újra PET.

A globális éves műanyag csomagolás megközelíti a 78 millió tonnát, és az elmúlt években több műanyagot csomagolást gyártottak, mint valaha. Ez az értelmetlen és pusztító szemetelés azt eredményezte, hogy a legnagyobb Csendes-óceáni szemétsziget a The Ocean Clean Up szervezet szerint elérte 1.6 millió km2 méretet, ami több mint tizenhétszer nagyobb, mint Magyarország. Riasztó, hogy ezek a „szemétkontinensek” nemcsak hatalmas felületen terülnek el, de akár 20 méter mélyre is a vízbe merülnek. Ezzel is veszélyeztetve az élővilágot. Sőt, ilyen vagy ehhez hasonló szemétszigetből legalább öt található az Atlanti-, a Csendes- és az Indiai-óceánon is.

A szakértők szerint az utolsó utáni órában vagyunk, hogy ezt a folyamatot megfordítsuk. A megoldás pedig kézen fekvő lenne, hiszen jelenleg is van olyan csomagolás, ami 100 százalékban, végtelenszer és minőségromlás nélkül újrahasznosítható: ez az aludoboz.