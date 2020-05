Bértámogatás: kiemelt cél, a munkahelyek védelme

Extra

Lokál ,

– A kormány elkötelezett a gazdaságvédelmi akcióterv keretében arra, hogy minél több munkahelyet tudjon megvédeni és a megszűntek helyett újakat indítani. Ennek egyik eszköze a munkahelyvédelmi bértámogatási program, melyre az adminisztrációs könnyítéseknek köszönhetően egyre nő az érdeklődés – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján. Bodó Sándor elmondta, hogy eddig több mint 5400 vállalkozás nyújtott be kérelmet, közel 72 ezer munkavállalóra vonatkozóan.

– Ez azt jelenti, hogy dolgozóként átlagosan több mint 160 ezer forint állami támogatásra pályáztak eddig a cégek és a munkavállalók közösen – mutatott rá. Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a kérelmeket továbbra is várják, hiszen a veszélyhelyzet nem szűnt meg. Részletesebb tájékoztatást a munka.hu oldalon találnak. Bodó Sándor azt is elmondta, hogy a bértámogatás mellett kutatásfejlesztési pályázat is indult, melyre 400 cég 7200 főre adott be igénylést. A lehetőséggel a kormányzat szintén a munkahelyek megőrzését, újraindítását segíti.