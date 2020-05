Biztonságos az ovi és bölcsi

Extra

Holló Bettina ,

Április 30. óta kötelező hazánkban megszervezni az óvodai és bölcsődei ügyeletet. Müller Cecília országos tiszti főorvos hasznos tanácsokkal látta el a gyerekekkel foglalkozó szakembereket és a szülőket.

Ahol a bölcsődék-óvodák bezártak, ott április 30-tól kötelező ügyeletet biztosítani – jelentette be korábban Novák Katalin. A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár hozzátette: természetesen ügyelni kell a szigorú járványügyi előírásokra, a gyerekek maximum ötfős csoportokban lehetnek. A munkahelyek számára is lehetővé teszik a gyermekfelügyelet megszervezését annak érdekében, hogy a 14 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő munkatársaik számára ilyen lehetőséget is nyújthassanak.

Müller Cecília az operatív törzs sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy az ügyeletből az egészségügyi dolgozók gyermekei sem zárhatók ki. Emellett köszönetet mondott az óvodai, bölcsődei dolgozóknak, valamint üzent a szülőknek, hogy ne aggódjanak, hisz a szabályok betartása mellett a gyerekek közösségbe menetele nem jelent többletkockázatot.

Fontos tanácsok

A legfontosabb, hogy csak egészséges gyermeket vigyünk közösségbe.

Tanítsuk meg nekik a személyi higiénia szabályait, főként azt, hogy hogyan kell helyesen kezet mosni, illetve azt, hogy orrfújás után mindig dobják ki a zsebkendőt, és ezután újra mossanak kezet.

Szellőztessünk gyakran a csoportban, ha a hőmérséklet engedi, addig is, amíg a gyerekek alszanak.

Találjunk ki nekik olyan játékokat, ami valamelyest gátolja az érintkezést.

Részesítsük előnyben azokat a játékokat, amelyeket le lehet fertőtleníteni napi rendszerességgel. A játékok leöblítéséről, eltörléséről se feledkezzünk meg, hisz a vegyszerek veszélyt jelentenek a gyerekekre nézve.

Olyan textíliákat, ágyneműt biztosítsunk a kicsiknek, amelyek pamutból készültek, és ezeket legalább 60, de akár 90 fokon is moshatjuk, lehetőleg elkülönítve a család egyéb ruházatától.

Nem javasoljuk, hogy a gyerekek otthonról vigyenek játékot a közösségbe, a legnagyobb kedvenceket otthon is gyakran mossuk ki.

Az óvodákban, bölcsődékben a 65 év feletti és/vagy krónikus beteg dolgozókat kíméljék, amennyiben van rá mód, ne konkrétan a gyerekek gondozásában vegyenek részt. Amennyiben ezt mégis vállalják, védjék magukat maszkkal, kesztyűvel.

A gyerekekkel ne csak fizikálisan törődjünk, foglalkozzunk a lelkükkel, mentális egészségükkel is, hisz érzékenyek a változásokra.



Tanítsuk meg a helyes kézmosást!

A gyerekek szeretnek mindent összefogdosni, majd a kezüket a szájukba venni. Ezért nagyon fontos, hogy megtanítsuk őket a helyes kézmosás alapjaira. Ehhez elengedhetetlen a langyos víz és a szappan, valamint az, hogy az alapos átdörzsölés, öblítés után szárazra is töröljék a kezüket. A folyamat tartson legalább 20 másodpercig, ebben gyerekdal is segíthet. A kicsik mindenre nyitottak, bármit szívesen megtanulnak, ha segítünk nekik!

Kedvezőek az adatok

Müller Cecília országos tiszti főorvos a kedvező járványügyi adatokról is beszámolt, melyek az igazolt fertőzöttek számát leszámítva csökkenő tendenciát mutatnak. 28 új megbetegedésről, és 5 új halálesetről számolt be. Magyarországon a járvány kezdete óta összesen 3341 igazolt fertőzöttet regisztráltak, az aktív fertőzöttek száma jelenleg 1809 fő. 1102-en már meggyógyultak, 430-an viszont sajnos az életüket vesztették. Jelenleg 688 főt kezelnek kórházban, 45-en vannak lélegeztető gépen. Müller Cecília kiemelte, hogy az aktív fertőzöttek 60 százaléka Budapesten, Pest megyében van, az elhunytak 79 százalékát is itt tartják nyilván, valamint a jelenleg kórházi ellátásra szoruló betegek 62 százaléka is ebben a térségben található.