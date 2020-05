Biztonságos érettségi: jó élmény volt a diákoknak a töri!

Belföld

Kiss Nóra ,

Tegnap a történelemmel folyatódtak a vizsgák, melyek most is 9 órakor kezdődtek. Az érettségi rendben zajlott, a diákok a szabályokat betartva adtak számot tudásukról. A szaktanár szerint a vizsga első részében voltak részletes, elgondolkodtató feladatok, az esszék viszont olyan általános témákra épültek, amelyeket az órákon is alaposan feldolgoztak. A mai napon a diákok angol nyelvből érettségiznek.

Folyamatosan rendelkezésre állnak a fertőtlenítők

Történelemből középszinten 1222 helyszínen 64 ezer 342 diák vizsgázott 3 óra alatt, közülük 2097-en idegen nyelven. Emelt szinten a 4 óra során 52 helyszínen 7073 fő tett érettségit, 134-en más nyelven. Minden helyszínen az előző napokhoz hasonlóan biztonságban zajlottak a vizsgák. Az intézmények épületét minden vizsganap után alaposan kitakarítják. Különösen nagy gondot fordítanak a padok, székek, kilincsek, valamint a mosdók fertőtlenítésére. A szappan- és kézfertőtlenítő-készleteket is feltöltik, és ha szükséges ezt a nap folyamán pótolják. A mosdók előtt, a folyosókon, valamint a tanári asztalon is vannak fertőtlenítők, melyeket a diákoknak kötelező használni, mielőtt belépnek a terembe, valamint a mosdóhasználat után. Ezt a folyosón lévő felügyelő tanárok ellenőrzik, akárcsak a megfelelő távolságok betartását.

Ezenkívül a folyosókon továbbra is kötelező a diákoknak és a tanároknak védőfelszerelést viselniük, melyet az iskolák igény szerint biztosítanak számukra.

Orbán Viktor: Az érettségizők történelmet írnak

Orbán Viktor az előző napokhoz hasonlóan most is sok sikert kívánt a vizsgázóknak. „Az érettségizők történelmet írnak. Hajrá” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

Hidegháború, Kádár-korszak, Szovjetunió

A vizsgázóknak az érettségi első részében 12 rövid feladatot kellett megoldani. Idén ezek között a hidegháború, a Kádár-korszak és a Szovjetunió is szerepelt, emellett az antik kultúrával, középkori céhekkel és Mátyás külpolitikájával kapcsolatos feladatok is voltak.

A második részben egy rövid és egy hosszú esszét kellett írni valamilyen forrás alapján. A témák között szerepelt a kereszténység születése, a második világháború, Károly Róbert és az 1956-os forradalom.

Vajon jól csináltam? Ellenőrizhetjük!

Az M1-es csatorna mindennap 14.30-tól szaktanár segítségével közvetíti az érettségi feladatok megoldását, amit 18 órától az M5-ös csatorna is lead.

„A diákok jó élményként élték meg a töriérettségit”

– Az esszé jól ment, minden témát alaposan átvettünk a tanórákon és a felkészítőkön, a források is érthetőek voltak. Az első résznél viszont voltak nehezebb, nagyon részletes feladatok, amiken el lehetett csúszni. Egyébként minden rendben zajlott, most is betartottuk az előírásokat, és az atlaszainkat sem osztottuk meg egymással. A függvénytáblázatokhoz hasonlóan pedig mindenkinek magának kellett erről gondoskodnia, nem lehetett kérni az iskolától – mondta a Lokálnak a 19 éves vizsgázó, Kinga.

Réka történelemtanár, és lapunknak értékelte a feladatokat. – Az első részben valóban voltak elgondolkodtató, nehezebb feladatok. Az esszé témái – ahol igazán sok pontot lehet szerezni – viszont tényleg könnyűek voltak, mind olyan, amelyek a tantervben is ki vannak emelve. Az atlasz pedig nagy segítség volt, hiszen 1956 eseményei fel vannak benne sorolva, akárcsak a második világháború. A diákjaim is jó élményként élték meg a töriérettségit.