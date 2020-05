Biztonságos érettségi: könnyebb volt a matek!

Belföld

Kiss Nóra ,

Hétfőhöz hasonlóan, a tegnapi matematika érettségi is rendben, biztonságos körülmények között zajlott. Az érettségi a megszokott módon két részből állt, a szaktanárok szerint az előző évekhez képest könnyebb feladatsort kaptak a vizsgázók, melyek közül a Lokál is szemezgetett. Ma történelem tudásukról adnak számot a diákok.

Rendben zajlanak a vizsgák

– Az érettségi vizsgák rendben zajlanak írásban, illetve a megfelelő óvintézkedések betartása mellett. Azt tapasztaljuk, hogy az iskoláknál az egyéni védőfelszerelések rendelkezésre állnak – ismertette tájékoztatóján Kiss Róbert alezredes, az operatív törzs munkatársa.

A tegnap szintén a legnagyobb biztonságban zajlott a matematikavizsga. Az előző naphoz hasonlóan. A diákoknak és a tanároknak biztosítva volt a megfelelő védőfelszerelés és kézfertőtlenítő. 9 órakor kezdődtek meg a vizsgák. Középszinten a 3 óra alatt összesen 65 ezer 630 vizsgázó adott számot tudásáról, emelt szinten 4 ezer 892-en érettségiztek, nekik 4 óra állt a rendelkezésükre.

Orbán Viktor most is üzent

A miniszterelnök a veszélyhelyzet 55. napján sem feledkezett meg a vizsgázókról. „Sok sikert a matek érettségihez” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

„Nem okozott gondot betartani a szabályokat”

– A matematikától tartottam a legjobban, de úgy érzem egész jól sikerült. A hétfő után már szinte minden rutinszerűen ment, egyáltalán nem okozott gondot betartani a szabályokat. Csak messziről biztattuk egymást a többiekkel – mondta a 19 éves vizsgázó, Kinga.

– A diákok már pontosan tudták milyen óvintézkedéseket és szabályokat kell betartaniuk – kezdte a Lokálnak a történelemtanár Réka, aki az elmúlt két napban felügyelőként vett részt az érettségiken.

– Még többen kértek védőfelszerelést, mint korábban. Az eszközöket mindenki hozta magával, és nem adhatták kölcsön egymásnak. Idén pedig a függvénytáblázatot is hozni kellett magukkal, nem használhatták az iskoláét.

Megmutatják a megoldásokat az M1-en és az M5-ön

A M1-es csatorna az érettségi minden napján 14.30-tól szaktanár segítségével oldja meg a feladatokat, melyet 18 órakor az M5-ös csatorna is lead. Tegnap Számadó László középiskolai tanár mutatta meg a matematika érettségi megoldásait. A pedagógus elmondta: a feladatok összetétele most is változatos volt, és követte az előző évek koncepcióját.

Az Eduline portál szaktanárai szerint a korábbi vizsgáknál könnyebb feladatokat tartalmazott az idei érettségi.