Biztonságos érettségi: ma a matekkal folytatódik

Tegnap reggel 9 órakor 1144 helyszínen megkezdődtek az idei érettségi vizsgák, elsőként magyar nyelv és irodalomból, ma a matekkal folytatódnak. A diákok kaptak maszkokat, rendszeresen fertőtlenítették a kezüket, és az előírt távolságot is betartották. Maruzsa Zoltán államtitkár szerint sikerült felkészülni a vizsgák biztonságos lebonyolítására. Az érettségizőknek Orbán Viktor is sok sikert kívánt.

Vigyáznak a diákokra

Az Oktatási Hivatal közleménye szerint magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból középszinten több mint 68 ezren, emelt szinten pedig több mint kétezren tervezték, hogy érettségiznek.

– Érettségi vizsgát tartanak az ország 1144 helyszínén. Sikeresen felhalmozták a szükséges egészségügyi eszközöket, és kiszállították a tételeket is – kezdte Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár tegnap reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A köznevelésért felelős államtitkár elmondta: a vizsgák rendhagyó módon egy órával később, 9 órakor kezdődtek, azért, hogy elkerüljék a reggel munkába induló tömeget. A vizsgázók és a pedagógusok is megkapták a megfelelő védőfelszerelést, és az intézményekben kézfertőtlenítőket is elhelyeztek. Egy teremben maximum tízen vizsgáztak, betartva a megfelelő távolságot. A járványügyi szakértők javaslatait is figyelembe véve tervezték meg az érettségi időpontját.

Az idei érettségire 454 nemzetiségi diák jelentkezett, ők mindannyian megkezdték a hétfői vizsgát – közölte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten. Soltész Miklós ismertette: a német nemzetiség három, a szlovák két iskolában érettségiztet Magyarországon, míg a horvát, a román, a szerb és a görög egy-egy intézményben.

Fekete István, Arany János és Tóth Árpád

Az Eduline oktatási portál ismertette a magyarérettségi feladatsorát, ami a megszokott módon két részből állt. A vizsgázók középszinten elsőként a szövegértés feladatsorát oldották meg, amely a könyvek történetéről, az olvasásról és a kódexekről szólt. Ezután a szövegalkotási részben a sportról és testnevelésről szóló érvelést vagy egy egészségügyi problémákról szóló hivatalos levelet kellett írniuk a diákoknak.

A második részben a műelemző feladat egy Fekete István-novellához, az összehasonlító elemzés egy Arany János-vershez és egy Tóth Árpád-költeményhez kapcsolódott. A vizsgázóknak ezek közül kellett egyet választaniuk, és legjobb tudásuk szerint megoldaniuk. Ma a matematikával folytatódnak az érettségik.

Vajon jól csináltam? – Hétfőtől ismerteti a közmédia az érettségi megoldásait

A május 4-én kezdődő érettségi megoldásait három napon keresztül szaktanárok segítségével mutatja be a közmédia. Hétfőn 14.30-tól az M1 csatornán, 18 órától pedig az M5-ön ismertetik a magyarérettségi megoldásait. Kedden a matematikai feladatsor kérdéseire adott helyes válaszokat mutatják be, míg szerdán a történelemérettségi feladatait veszik végig.

Orbán Viktor is sok sikert kívánt

A miniszterelnök a közösségi oldalán buzdította a vizsgázókat életük egyik legfontosabb megmérettetése előtt. „Kezdődik az érettségi. Hajrá, fiatalok!” – írta Orbán Viktor.

Fegyelmezettek voltak a diákok

Réka, egy középiskolai történelemtanár felügyelőként vett részt a tegnapi érettségin. – A diákok fegyelmezettek voltak, nem csoportosultak, ezt a rendőrök is ellenőrizték. Nagyjából a 80 százalékuk kért maszkot. Örültek a feladatsornak, és a helyzet ellenére igyekeztek a vizsgára koncentrálni – mondta a pedagógus a Lokálnak.

– Az intézménybe lépéskor már fertőtlenítettük a kezünket, és a maszkokat is megkaptuk. Mindenki tart a járványtól, ezért betartottuk a megfelelő távolságot. A dolgozat előtt is fertőtlenítettünk, illetve távozáskor. Minden rendben zajlott, és úgy érzem, jól sikerült a magyarérettségim – tette hozzá a 19 éves, végzős Kinga.