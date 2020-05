Borzalom! Megerőszakolta saját lányait és nevelt fiát is

Belföld

Lokál ,

A gyanú szerint többször is megerőszakolta a vele élő gyerekeket az a férfi, akinek most a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség többrendbeli szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt indítványozta a letartóztatásának a meghosszabbítását.

Az Ügyészség oldalán ismertették, hogy a férfi a nevelt fiát 2010. és 2015. között heti rendszerességgel szóbeli fenyegetés, illetve erőszak alkalmazásával szexuális cselekményekre kényszerítette a gyanú szerint.

A nyomozás során kiderült az is, hogy a férfi 2014. és 2015. években nevelt fián kívül, a 12 év alatti lányait is zaklatta szexuálisan. A gyanúsított letartóztatását az ügyészség indítványára a járásbíróság nyomozási bírája 2019. március 26. napján elrendelte. A nyomozó hatóság ezen túlmenően a férfitől engedély nélkül tartott lőfegyvert és lőszereket foglalt le, emiatt vele szemben lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettének elkövetése miatt is folyik a büntetőeljárás.

Az ügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását, mert vele szemben továbbra is fenn áll a bűnismétlés, valamint annak a veszélye, hogy a bizonyítás meghiúsítása érdekében a sértetteket megfélemlítené, jogellenesen befolyásolná.

A járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsítottat telekommunikációs eszköz útján, ülésen kihallgatta, majd az ügyészi indítványnak helyt adva a férfi letartóztatását 2020. július 26. napjáig meghosszabbította.