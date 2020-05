Borzasztó! Megszólalt a Deák téri gyilkos édesanyja

Belföld

Többször is balhézott drog hatása alatt már a Deák téri gyilkosságért felelős Cs. Krisztián, most azonban két ember életért is felelnie kell.

Mint arról már korábban beszámoltunk három embert hallgat ki a rendőrség gyanúsítottként a péntek hajnali, Budapest belvárosában történt kettős gyilkossággal összefüggésben: egy 18 éves fiatalt több emberen elkövetett emberölés, két társát pedig felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság miatt.

A Blikknek szólalt meg Krisztián édesanyja, aki elmondta, hogy „A drog tette állattá a fiamat!” – Több alkalommal is előállították már a rendőrök drogozásért a fiamat, mindig én mentem érte és hoztam haza – mesélte a lapnak az asszony. – Megfogadta, hogy nem szív több füves cigit, de a jelek szerint nem tartotta a szavát, mert bedrogozva késelte meg a két szerencsétlen fiatalembert.