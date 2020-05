Brüsszel megint Magyarországot támadja

Külföld

A járványt kihasználva ismét Magyarországot akarja szégyenpadra ültetni a brüsszeli bevándorláspárti elit, ma ugyanis az Európai Parlament a magyar koronavírus-törvénnyel foglalkozik. Orbán Viktor miniszterelnök kérte, hogy a helyzetre való tekintettel helyette Varga Judit igazságügyi miniszter képviselhesse hazánkat a vitában. Brüsszel ezt elutasította.

Magyarországgal kapcsolatban zajló plenáris vitát tart ma az Európai Parlament, aminek botrányos előzményeihez hozzátartozik, hogy a hét elején Varga Judit igazságügyi miniszter hiába kérte David Sassolitól, az EP elnökétől, hogy felszólalhasson, az olasz politikus elutasította azt, majd – az utolsó pillanatban – Orbán Viktor miniszterelnököt hívta meg ma reggelre.

Orbán Viktor levélben kérte David Sassolitól, hogy – mivel jelenleg minden erejét és energiáját a járvány elleni védekezés köti le – a magyar kormányt a szokásoktól eltérően Varga Judit igazságügyi miniszter képviselhesse a vitán. A miniszterelnök kiemelte, hogy az Európai Tanácsot is csupán egy államtitkár képviseli majd.

– Elvárjuk, hogy az Európai Parlament biztosítsa a magyar kormánynak a lehetőséget, hogy kifejthesse álláspontját – reagált Varga Judit Facebook-oldalán, hozzátéve: „ne gördítsen akadályt a brüsszeli felszólalásom elé az EP”. A miniszter a Kossuth rádióban emlékeztetett, az Európai Bizottság is megerősítette, hogy a magyar koronavírus-törvény összhangban van az európai normákkal.

Szerdán az Európai Parlament szóvivője a Magyar Nemzetet arról tájékoztatta, hogy a testület nem teszi lehetővé, hogy Orbán Viktor helyett Varga Judit szólaljon fel a vitában.

Ezeknek most sincs jobb dolguk?

Úgy látszik Brüsszelnek a járvány alatt sincs jobb dolga, mint hogy Magyarországgal foglalkozzon! Miközben a nyugat-európai országok elbuktak a járvány kezelésében – Olaszország, Spanyolország, Franciaország és Nagy-Britannia a vírus európai gócpontjai, nem beszélve Svédországról, ahol szinte nem is vezettek be korlátozásokat – addig az e téren jól teljesítő Magyarországot – hazánkban és a V4-es országokban a fertőzöttek és az elhunytak száma is töredéke a nyugatinak, nemcsak összességében, de lakosság számához képest is – „veszik elő” a brüsszeli hatalmasok. Úgy látszik kapóra jött nekik, hogy saját járványügyi bénázásaikról elvonhatják a figyelmet, vagy arról a tényről, hogy Brüsszel semmilyen segítséget nem adott a tagállamoknak a nehéz helyzetben!