Brutális! Tűz ütött ki egy felhőkarcolóban az Egyesült Arab Emírségekben – Videó!

Tűz ütött ki kedd este a 190 méter magas Abbco Tower felhőkarcolóban az Egyesült Arab Emírségek Sardzsa nevű városában – közölte a dubaji székhelyű Khaleej Times angol nyelvű hírportál.

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint az egész épület lángokban állt. Lángoló törmelékdarabok hullottak a földre, aminek következtében több parkoló autó is megrongálódott.

A tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki a helyszínre és időközben sikerült a lángokat megfékezni. Az épület teljesen kiégett.

A Gulf News dubaji hírportál a sardzsai polgári védelmi hatóság vezetőjére hivatkozva kilenc könnyebb sérültről tud. A 40 emeletes felhőkarcolót és a környező épületeket evakuálták.

A Gulf News szerint a 2006-ban épült felhőkarcoló legtöbb emeletén lakások vannak. A lakosok beszámolói szerint a tűz helyi idő szerint 21 órakor tört ki. Mivel éppen ramadán (muszlim böjti hónap) van, a családok napnyugtát követően gyűlnek össze közös étkezésre.

Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a tüzet.

Az Egyesült Arab Emírségekben az utóbbi években többször is előfordult felhőkarcolókban keletkezett tűzvész.

