Cigarettát és vágott dohányt találtak a pénzügyőrök Borsodban

Belföld

MTI ,

Több mint kétezer doboz adózatlan cigarettát, valamint – vélhetően pszichoaktív anyagot is tartalmazó – vágott dohányt találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai, amikor keresőkutyával ellenőrzést tartottak egy borsodi településen – közölte a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága az MTI-vel kedden.

Felmerült a gyanú, hogy a lefoglalt fogyasztási dohány egy része pszichoaktív anyagot tartalmaz, ezért annak összetételét szakértők vizsgálják.

A kutya több olyan helyen is jelzett, ahol a pénzügyőrök nehezen vették volna észre az elrejtett árut. Tyúkólban, disznóól mögötti szemetesben, működésképtelen sütőben, de még a kutyaház tetején kialakított rejtekhelyen is lapult dohány. A NAV munkatársai a termékeket lefoglalták és eljárást indítottak, a bírság akár tízmillió forint is lehet.