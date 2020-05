Egy magyar se maradjon gyógyszer nélkül!

Extra

Máris új szakaszába lépett a koronavírus ellen is hatásosnak bizonyuló gyógyszeralapanyag, a favipiravir hazai előállítása. Legkésőbb ősszel elkezdhetik a klinikai kísérleteket, utána pedig akár exportcikké is válhat. Keserű György Miklós kémikus, a fejlesztést végző kutatócsoport vezetője számolt be a részletekről a Lokálnak.

– A legfontosabb cél, hogy egy magyar se maradjon hatásos gyógyszer nélkül, ha szüksége van rá – mondta lapunknak Keserű György Miklós, az MTA Természettudományi Kutatóközpontja Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának vezetője. Kiemelte, hogy bár az óvintézkedéseknek köszönhetően sikerült laposan tartani a járványgörbét, Magyarországnak szüksége van saját gyártású, a koronavírus ellen is hatásos gyógyszerre, ebből ugyanis hiány van.

– A favipiravir Japán gyógyszeralapanyag. Mivel nekik is végesek a készleteik, nem tudják olyan ütemben ellátni a világot, ahogyan arra szükség van. Ez a szer egyébként hatásos többek között az influenza, az ebola és a nyugat-nílusi láz kezelésében is. Mivel rendkívül jó vírusölő hatása van, Kínában a koronavírusos betegeket is sikerrel kezelték vele. A szokásos 11 napos lefolyás helyett a legtöbben 4-5 nap alatt átestek a betegségen – magyarázta a szakértő. Hozzátette, ezek a vészhelyzeti eredmények biztatók, de az új vírussal szembeni hatékonyságát tudományos vizsgálatok során is meg kell erősíteni.

Keserű György Miklós szerint azonban nem csupán a vírussal, hanem az idővel is versenyeznünk kell. – A legsürgetőbb, hogy a magyar emberek számára a lehető leghamarabb tudjunk más országoktól független, hazai gyártású gyógyszert készíteni. A másik cél, hogy bizonyítani tudjuk ennek a szernek a hatásosságát és biztonságosságát. Fontos szempont az is, hogy ha sikerül mihamarabb biztonsággal előállítani, akkor elsődleges exportcikké válhat – magyarázta a kémikus. Hozzátette, az előállítási folyamat már a második szakaszban van, így őszre a klinikai tesztelések is elkezdődhetnek.

– Az első szakasz, a laboratóriumi eljárás – amikor néhány grammnyi szert sikerül előállítani – már befejeződött, ezt a Természettudományi Kutatóközpont dolgozta ki. A következő két szakaszban az ipari gyártásfejlesztés kap szerepet, ezekben az Első Vegyi Industria Zrt. és a Richter Gedeon Nyrt. dolgozik együtt. Később pedig magát a gyógyszerkészítményt a Meditop Gyógyszeripari Kft. fogja gyártani, ami után már a klinikai tesztelések is elkezdődhetnek. Ha minden a megfelelő ütemben halad, legkésőbb ősszel már koronavírusos betegek is megkaphatják a magyar gyártású gyógyszert.

Magas vírusölő hatása van

A gyógyszer csupán átmeneti megoldás, nem tökéletes ellenszere a koronavírusnak, de sokak életét megmentheti. – A favipiravir nem tökéletes ellenanyaga a koronavírusnak. Mivel nagyfokú vírusölő hatása van, akinél még nem lépett fel a betegség gyulladásos szakasza – tehát nem kapott kiterjedt tüdőgyulladást –, hanem orvosilag középsúlyos állapotban van, annak jellemzően segít a mielőbbi felépülésben – magyarázta Keserű. – A súlyos állapotban lévő betegek esetében azonban ez a kezelés önmagában nem elegendő.

Mindenre felkészülünk

Az egész világon keresik a kutatók azt a megoldást, amivel oltás is készülhet a koronavírus ellen, de sajnos ezt még nem találták meg. Szerencsére azonban vannak olyan terápiák, gyógyszerek – ilyen a favipiravir –, amelyeket a koronavírusos betegeknél is sikerrel alkalmaznak. Azonban arra is készülünk, hogy ha meglesz az ellenszer, akkor képesek legyünk előállítani itthon.

– A leghatásosabb, kifejezetten a koronavírus elleni gyógyszerre még várni kell, ez még nem létezik. De bízunk abban, ha eljön az áttörés, a szakemberek mindent megtesznek majd azért, hogy ez a terápia hazánkban is rendelkezésre álljon. Ebben a feladatban részt vállalni minden kutató és fejlesztő számára nagy kihívás, felelősség, de büszkeség is egyben – mondta Keserű György Miklós.