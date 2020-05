Együttműködési megállapodás a digitális terápiák fejlesztése érdekében

Belföld

MTI ,

A digitális terápiák hazai fejlesztése érdekében stratégiai együttműködési megállapodást írt alá az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a Semmelweis Egyetem (SE) és az Oncompass Medicine (OCM) hétfőn Budapesten.

Az eseményen Bódis József, az ITM felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára hangsúlyozta: a tárca célja a magyarországi egészségipari innováció támogatása, ezen belül kiemelt terület az egyéni, személyre szabott diagnosztika és terápia, a digitális orvoslás és a mesterséges intelligencia orvosi alkalmazása.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta: az egyetem 2030-ra be kíván kerülni a világ száz legjobb felsőoktatási intézménye közé, ennek megvalósításában jelentős szerepet játszik, hogy stratégiai területként tekintenek a tudományos kutatásokra, amit a most aláírt megállapodás is erősít.

Az Oncompass Medicine Zrt. magyarországi egészségügyi, biotechnológiai cég, amely egyedülálló innovatív molekuláris diagnosztikai és orvosi informatikai eszközöket fejleszt, hogy ezek segítségével a rákos betegek a számukra legmegfelelőbb, személyre szabott, célzott terápiát kaphassanak.