Éjféltől feloldották a kijárási korlátozásokat Budapesten

Belföld

Beringer Roland ,

Orbán Viktor miniszterelnök szombati bejelentésének megfelelőlen vasárnap éjféltől, Budapesten is feloldotta a kormány a kijárási korlátozásokat. A fővárosban az enyhítések kéthetes késéssel követik majd a vidéki intézkedéseket. Fontos, hogy a veszély nem múlt el, az egészségvédelmi szabályokat továbbra is tartsuk be!

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videófelvételén jelentette be, hogy a kormány vasárnap éjféltől a fővárosban is feloldja a kijárási korlátozást. A kormányfő kiemelte, hogy a járvány megfékezéséért vívott első csatát megnyertük, mert a fertőzésen átesettek száma alacsony, és az új megbetegedések száma is kedvezően alakul. Hozzátette, hogy a sikeres védekezés az időben meghozott döntéseknek és a magyar emberek felelősségteljes viselkedésének köszönhető.

– A járvány erejét sikerült Budapesten is letörni, így a fővárosban is áttérhetünk a védekezés második szakaszára a kijárási korlátozás feloldásával. A főváros mindig két héttel követi majd a vidéki enyhítéseket – mondta a miniszterelnök, aki a polgármestereket arra kérte, hogy ne vegyék félvállról a kockázatot, és külön figyeljenek oda az idősotthonok biztonságára.

A szabályokat továbbra is tartsuk be!

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, a kormányfő bejelentése után ismertette a feloldás részleteit. Amennyiben a járvánnyal kapcsolatos tendencia változatlan marad, akkor a kormány május végén kérni fogja a veszélyhelyzeti felhatalmazás megszüntetését az Országgyűléstől. Az intézkedésekhez kikérték a polgármesterek, virológus szakemberek, orvosok véleményét.

„Nem méltatlan vitákra, hanem felelősségteljes döntésekre van szükség” – hangsúlyozta Gulyás, majd elmondta, hogy bár a kijárási korlátozások vasárnap éjfélkor megszűnnek Budapesten, mindenki köteles ezt követően is a másfél méteres védőtávolságot megtartani.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese elmondta, hogy az áprilisi gazdasági adatok letaglózóak lesznek, épp ezért fontos, hogy a kormány továbbra is támogassa a munkahelyek megőrzését, és annyi új munkahelyet teremtsen, amennyit a vírus elpusztít. 37 ezren jelentkeztek az informatikai alapozó online tanfolyamra, az augusztusi felnőttképzésekhez pedig 1,2 millió forintos diákhitel plusz kamatmentes hitelt adnak. 21 ezer diplomát állítottak ki azoknak, akiknek nem volt nyelvvizsgájuk, valamint elérhetővé tették a felsőoktatásban a Diákhitel Pluszt, amely 500 ezer forintos kamatmentes kölcsön, ezt 8700 fő vette igénybe.

A vendéglátóhelyek mielőbbi talpra állítása érdekében, 2020. szeptember 1-jéig nem kell a vendéglátóknak közterület-használati díjat fizetniük a teraszok után.

Rizikófaktor

Szlávik János infektológus az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján elismételte a legfontosabb rizikófaktorokat: az egyik ilyen az életkor, a 65 évnél idősebbek fokozott veszélynek vannak kitéve. Nagyobb veszélyben vannak a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, de a jól beállított vérnyomásúak rizikófaktora nem magasabb az átlagnál, az extrém elhízás pedig azért veszélyes, mert nehezebb a lélegeztetés. A szakembertől megtudtuk, hogy a koronavírusos pácienseket AIDS-gyógyszerekkel kezelik.