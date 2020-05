Enyhítések lesznek vidéken, Karácsony nem tudja mit akar

Belföld

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón számolt be a szerdai kormányülésen hozott döntésekről, a korlátozások lehetséges enyhítéséről, és aggodalmát fejezte ki Budapest főpolgármesterének döntésképtelensége miatt.

Gulyás Gergely elmondta: a szerdai 12 órás kormányülésen arról döntöttek, hogy a csökkenő fertőzések száma miatt több ponton is lazítanak a korlátozó intézkedéseken. Így Pest megyében is a többi régióra vonatkozó rendelkezések lesznek hétfőtől érvényesek, tehát ott is feloldják a kijárási korlátozásokat, de a maszk viselése továbbra is kötelező, illetve az éttermek teraszai után a vendéglátóhelyek zárt tereit is használatba vehetik a vásárlók.

– A fővárost érintő további intézkedésekről az operatív törzs dönt majd, miután egyeztettek virulógusokkal és más szakemberekkel, valamint Karácsony Gergely főpolgármesterrel és a kerületekkel – tette hozzá a miniszter. Ígérete szerint a budapesti helyzetről ma vagy legkésőbb holnap adnak tájékoztatást.

Gulyás Gergely elmondta, hogy a budapesti polgármesterek közül sokan egyértelmű véleményt mondtak, a főpolgármesternek azonban nincs határozott álláspontja, de a döntés felelősségét a kormány vállalja. Gulyás Gergely megjegyezte: Tarlós István esetében nehezen lehetett volna elhinni, hogy nem képes egy eldöntendő kérdésre egyenes választ adni.

Karácsony később azt közölte, hogy „el kell kezdeni Budapesten a nyitást”, ugyanakkor a kormányt azzal vádolta, hogy politikai alapon bünteti a várost. A főpolgármester arról is beszámolt, hogy a hétvégén a Margitszigetet és a Hajógyári-szigetet megnyitják, de lezárják a pesti alsó rakpartot az autók elől.

Boszorkányüldözés Magyarország ellen Boszorkányüldözés, koncepciós eljárás zajlik Magyarország ellen az Európai Parlamentben – reagált a tegnapi brüsszeli vitára Gulyás Gergely. Kiemelte: már előre megírták az ítéletet, és még Varga Judit igazságügyi miniszternek is megtiltották, hogy felszólaljon. – Ez a legrosszabb időket idézi, de még a kommunista koncepciós eljárásokban sem tekintettek el a vádlott védekezésének elmondásától – fogalmazott. Varga Judit csütörtökön közösségi oldalán osztotta meg a Magyarország védelmében írt beszédét. – Minden európai országnak jogában áll rendkívüli intézkedéseket bevezetni az állampolgárok védelméért és a válság felszámolásáért. A magyar kormány gyorsan, hatékony lépéseket tett, és a magyarok áldozatvállalásának, fegyelmezettségének köszönhetően eddig sikerült megakadályoznia, hogy a járvány más tagállamokhoz hasonlóan tragikus méreteket öltsön – fogalmazott az igazságügyi miniszter. Szerinte Brüsszel a járvány elleni küzdelem legnehezebb pillanatában támadta meg Magyarországot, ami még ellenségek között sem szokványos eljárás, „az európai családon belül pedig történelmi árulás.”