Europa Nostra Díjjal ismerték el a Szépművészeti Múzeum rekonstrukcióját

Belföld

Mészáros Szilvia ,

Az egyik legrangosabb nemzetközi örökségvédelmi elismeréssel díjazták a Szépművészeti Múzeum átfogó rekonstrukcióját. A felújítás után 2018-ban újranyílt múzeum épülete a Megőrzés kategóriában nyerte el az Europa Nostra, más néven az Európai Unió Kulturális Örökség Díjat. A Mányi István Ybl-díjas építész által tervezett, 3 évig tartó rekonstrukció a Liget Budapest projektnek köszönhetően valósult meg.

Az Európai Unió Kulturális Örökség/Europa Nostra Díjat első alkalommal 2002-ben hirdette meg az Európai Bizottság az Europa Nostra szervezettel partnerségben. A díj az örökségi értékek megőrzésével, helyreállításával, kezelésével, kutatásával és az azzal kapcsolatos oktatással, képzéssel foglalkozó legjobb gyakorlatokat, példákat ismeri el és mutatja fel.

Az Európai Bizottság felhívására minden évben Európa egészéből érkeznek pályázatok, amelyeket független szakértőkből álló zsűri bírál el és választja ki a nyerteseket. Idén 15 országból összesen 21 pályázat részesült az Europa Nostra díjban, ezen belül a Megőrzés kategóriában 9 projektet díjaztak.

A Szépművészeti Múzeum mellett idén még két másik magyar projekt is elnyerte a magas rangú elismerést: a Gödöllői Királyi Kastély Egy Kastély titkos élete címet viselő kiállítása és az UCCU Roma Informális Alapítványa az Oktatás, képzés és figyelemfelkeltés kategóriában lett nyertes.

A díjat odaítélő zsűri értékelése alapján a Szépművészeti szakszerű felújításának eredménye “egy 20. század elején épült múzeum pompájának példaértékű helyreállítása. A rekonstrukció hosszútávra előretekintő, átgondolt programot mutat fel a budapesti Szépművészeti Múzeumnak – mint Európa egyik meghatározó intézményének – a méltó rangjára való visszaemelése szándékával, megfontolt építészeti filozófiával alátámasztva. A kortárs megoldások egyfelől illeszkednek az eredetileg megtervezett építészeti környezethez, másfelől kiszolgálják a múzeumokkal szemben jelentkező új igényeket is.”

A zsűri megállapítása szerint a rekonstrukció során helyreállították a II. világháborút követő időszakot jellemző szakszerűtlen átalakítások által okozott károkat, és ezzel egy időben otthont kaptak az épületben azok a funkciók, amelyek nélkülözhetetlenek egy modern múzeumban. Az épület felújítása után a látogatók most ismét azt az arcát fedezhetik fel, amelyet a tervezők eredetileg elképzeltek – olvasható a zsűri értékelésében.

A Szépművészeti Múzeum történetének legnagyobb és legátfogóbb rekonstrukciós és modernizációs munkálatai 2018-ban fejeződtek be. A Mányi István Ybl-díjas építész vezette Mányi Stúdió tervei alapján, a Liget Budapest projekt keretében megvalósult munkálatok során restaurálták a II. világháborúban jelentős károkat szenvedett, majd csak felületes felújításon átesett, raktárként használt impozáns Román Csarnokot, korszerűsítették a múzeum elavult fűtő-, épület- és biztonságtechnikai rendszerét. Klimatizálták a kiállítótermeket, felújították a tetőszerkezet nagy részét, valamint új kiállító- és közönségforgalmi tereket és korszerű raktárhelyiségeket alakítottak ki az épületben. A Szépművészeti Múzeum átfogó felújítása és modernizációja közel 15.000 négyzetmétert érintett, ami a múzeum alapterületének mintegy negyven százaléka. A Magyar Építők Zrt. által kivitelezett felújításnak köszönhetően csaknem 2000 négyzetméternyi korábbi kiállítótér nyerte vissza eredeti funkcióját és a műtárgyraktáraknak is mintegy félezer négyzetméterrel több hely jut majd a megújult épületben. A felújítás során egy új, térszint alatti, korszerű étterem és kávézó is kialakításra került.

A 21. századi látogatói- és szakmai igények alapján felújított múzeum megnyitása óta már több mint félmillió látogatót fogadott.