Ez az Év Kerékpárútja!

A tatabányaiaknak mindig ez volt az első – ezt Schmidt Csaba önkormányzati képviselő, Tatabánya előző polgármestere mondta, miután kiderült: a Tata–Tatabánya szakasz lett az Év Kerékpárútja az országban.

Tatabánya – Most már a kerékpárutakra is lehet szavazni, sőt az első voksolás le is zajlott. Az ötletet a közlekedési kultúra napja adta, amelynek apropóján a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) közlekedésbiztonsági tagozata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Magyar Kerékpárosklub Facebook-szavazást kezdeményezett. A pályázat célja volt, hogy népszerűsítse a kerékpáros turizmust Magyarországon, valamint, hogy felhívja a figyelmet a közlekedésbiztonságra és a kerékpáros infrastruktúra fontosságára.

A szavazáson 7 megye 11 kerékpárútjára lehetett voksolni. Összesen 5417 szavazat érkezett, ezek közül lett első a Tatabánya–Tata között húzódó, 6,8 kilométeres kerékpárút. Ezt 2013-ban adták át. Az útvonal a Duna vonalát követő EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút része. Az útvonal hossza és kiépítettsége miatt családoknak egynapos kirándulásra ajánlott.