Felháborító! Több előadó is nyerészkedik a Bódi családon

Felháborodott Bódi Guszti, akinek dalait több előadó feldolgozta és majd azokat sajátjaiként adták el. Több száz dal fűződik a családhoz de akadnak olyanok, akik ezt nem tartják tiszteletben.

A Ripostnak számolt be a hírről Bódi Guszti, aki elmondta „Mostanában azt csinálják az emberek, hogy a nagyobb slágereket névre szólóan átírják, majd feltöltik a saját YouTube oldalukra, úgy, hogy engedélyt sem kérnek rá. Ezeket a dalokat ráadásul megrendelésre készítik, amikért elkérnek több százezer forintot is. A reklámokról ne is beszéljük… Ez nem szép dolog. Én is megtehetném, hogy átírom más dalait, amit aztán a sajátomként adok el, de nem teszem!” –mondta a lapnak Guszti.

Guszti már hónapokkal korábban jelezte az érintett előadóknak, hogy a jövőben ne nyúljanak hozzá engedély nélkül a dalaihoz, ám az üzenete sajnos nem jutott el mindenkihez. Akkor abban egyeztek meg Margóval, hogy az addig feltöltött dalokért nem szólnak külön, viszont utána már nem fogják tolerálni a dolgot.

„Hónapokat szenvedünk egy-egy dallal, valakik meg csak átírják pár óra alatt, mindenféle szankció nélkül. Én megszenvedtem a dalaimért 78 óta, nekem ezek a gyerekeim. Szeretném, ha sérthetetlenek maradnának. Tiszteletben kell tartani másnak a zenei szerzeményét! Egy eredeti műhöz csak akkor lehet hozzányúlni, ha azt a szerző megengedi” – fogalmazott Guszti a Ripostnak, aki mindezek után újra jelezte a problémáját, és írásban is megkérte az előadókat, hogy tüntessék el az átírt dalokat a videómegosztó oldalról. Ezúttal úgy tűnik, sikerrel járt.