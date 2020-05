Feltámadt a magyar húsipar

Belföld

Lokál ,

A koronavírus járvány következtében tragikusan visszaesett a belföldi és európai húsértékesítés.

Ez érzékenyen érintette a 600 dolgozót foglalkoztató, stratégiailag kiemelt jelentőségű cégek közé tartozó Hungary-Meat társaságot is, mely a magyar sertéságazat 30-35 százalékát vágja és dolgozza fel, árbevételének 80 százaléka az exportban realizálódott.

Miközben a román, az olasz, a görög és horvát piacok összeomlottak, a Hungary-Meat tartotta magát az 1,2 millió sertés (heti 20 ezer állat) levágásához, amit a tenyésztőkkel szerződésbe is foglalt.

– A 320 állandó beszállítónkkal régóta korrekt a kapcsolatunk. A vágás és a feldolgozás a kritikus időszakban sem állt le, az árut piac hiányában hűtőházakban tároltuk – mondta Kovács László ügyvezető igazgató. – Keserves időszakot éltünk át, miközben a raktári készleteink soha nem látott mértékben növekedtek, világossá vált, hogy a megoldást az EU-n kívüli piacok építése jelenti. Ezt ismerte fel a tulajdonos Pini család, és gyorsan lépett. Hosszú távú együttműködési szerződésünk értelmében magas színvonalon feldolgozott hússzállítmányt exportálunk az USA-ba és Kanadába is. Bizakodva várjuk a jövőt, hiszen most újraindul az olasz, de már éledezik a román, illetve horvát piac is. Azonban fontosnak tartjuk a legjobban fizető ázsiai húsipari érdekeltségeink visszaszerzését is. Szeretnénk, hogy végre megvalósuljon a magyar hús imázsának megteremtése, márkázása.