Belföld

MTI ,

A jelenlegi helyzetben rendkívül fontos a vállalkozások társadalmi felelősségvállalása, amely magyar termékek előállításában, a munkahelyek megőrzésében és a felajánlásokban testesül meg – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken az MTI-nek.

Soltész Miklós abból az alkalomból mondta ezt, hogy az Unilever Magyarország Kft. 30 raklap fertőtlenítőszert ajánlott fel a Szent László Kórháznak, illetve bentlakásos intézményeknek, és az adományok pénteken indultak el Budapestről.

Soltész Miklós – aki a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) elnöke is – közölte: az elmúlt másfél hónapban nagyon sokan hívták a 1357-es adományvonalat, ahová elsősorban egyéni felajánlások érkeznek, ugyanakkor a nagyon fontos a vállalkozások, nagyvállalatok társadalmi felelősségvállalása is. Ennek példája az Unilever Magyarország Kft. felajánlása is – tette hozzá.

Emlékeztetett arra: az Unilever egy hete Nyírbátorban bejelentette az üzemcsarnokuk 15 milliárd forintos bővítését. Üzenetértéke van annak, ha egy vállalkozás ilyenkor fejleszt, új munkahelyeket teremt – tette hozzá.

Soltész Miklós ismertette: a vállalat 30 raklap fertőtlenítőszert ajánlott fel a Szent László Kórháznak. A felajánlóval, a kórházzal és az NHKT tagjaival egyeztetve megállapodtak abban, hogy a kórházban négy raklap fertőtlenítő marad, a többit az NHKT tagjai – a Katolikus Karitász, a Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat – szétosztja az országban.

A fertőtlenítőszert bentlakásos szociális otthonokba juttatják el, például idősotthonokba, fogyatékossággal élőkkel vagy pszichiátriai sérültekkel foglalkozó intézményekbe. Hat raklapnyi fertőtlenítőt civil szervezetek által fenntartott intézményekbe visznek, a többi egyházi fenntartásúba jut el.

Az államtitkár kitért arra is, hogy május 8-a a vöröskereszt nemzetközi világnapja, és megköszönte a Magyarországon és a világon dolgozó önkénteseknek és hivatásos vöröskeresztes dolgozóknak a munkájukat. Azt mondta, ma Magyarországon 60 ezer emberhez jutnak el.

Soltész Miklós szólt arról is, hogy az élet “újraindításához” kell a kórházak orvosainak és ápolóinak fantasztikus munkája, de szükség van arra is, hogy a szociális otthonokban továbbra is odafigyeljenek a járványhelyzetre. Azt mondta, miközben az élet újraindul, oda kell figyelni az egészségügyi és szociális területen dolgozókra, ápoltakra, gondozottakra is.

Olyan felelőtlen magatartás, mint amely a fővárosi Pesti úti idősek otthonában volt tapasztalható, nem fordulhat elő – jelentette ki Soltész Miklós.