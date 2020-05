Gigadugó! A biciklisáv miatt szidják Karácsony Gergelyt – Videó!

Belföld

„Már most is dugó van, mi lesz, ha tényleg elindul az élet?” „Ezt már nem lehet elviselni!” – durván szidják Karácsony Gergely főpolgármestert a budapesti autósok – írja a Ripost. Gigadugót okozott a körúton a biciklisáv most, hogy megszűnnek a korlátozások és mindenki elindult.

A lap beszámolójából kiderül, hogy végeláthatatlan sorban araszoltak ma az autósok a fővárosi Blaha Lujza térnél, mindkét irányban vagy két villamosmegállónyit állt a forgalom a körúton. És nemcsak a reggeli és a délutáni csúcsidőben, hanem napközben is. Pedig még nincs is iskola, és a dolgozók jó része még távmunkában van!

A közlekedők azt mondják, nem viselik el nyár végéig a biciklisávokat, amikkel Karácsony Gergely kísérletezik.