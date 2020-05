Gólyahír! Babát vár Gryllus Dorka

Extra

Lokál ,

Határtalan az öröm Gryllus Dorkáéknál, miután kiderült, a 47 éves színésznő ismét állapotos. Miután Gryllus Dorka második terhességi tesztje pozitív lett, párjával, Simon Kornéllal először kétségek gyötörték őket, hiszen tudták, számos kockázata van a kései babavárásnak.

„43 évesen még azt hittem, talán lehetek kétgyermekes édesanya, 45 évesen viszont már úgy éreztem, itt az ideje elengedni a dolgot. Épp ezért most, 47 évesen alig fogtam fel, hogy mégiscsak megadatik nekünk. (…) Most azonban mindent újra kell terveznünk, mert ugyan 8 évig nem jött össze, de 9 év várakozás után mégiscsak érkezik Soma kistestvére” – mesélte a Story magazinnak a színésznő, aki azt is elárulta, már tudják, hogy leendő kisbabájuk fiú lesz. Az ősszel születendő gyermek neve is megvan már, az Áron keresztnevet adják neki.

Dorka négy évvel fiatalabb párja azt is bevallotta, hogy a hír hallatán, először még kétségek gyötörték.

„Az elején nagyon sok érzés kavargott bennem. (…) Mindketten elmúltunk negyvenévesek, és tisztában vagyunk vele, ilyenkor statisztikailag megnő a kockázata annak, hogy a gyermek valamilyen rendellenséggel születik. (…) Amikor viszont a genetikai vizsgálat is megtörtént, és Dorka azzal jött haza, hogy 90 százalékos bizonyossággal egészséges a kisfiunk, akkor már átengedtem magam a boldogságnak” – nyilatkozta a lapnak Simon Kornél.