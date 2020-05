Gulyás: Az ország legsikeresebb szűk évtizedén vagyunk túl

Belföld

MTI ,

A rendszerváltoztatás óta eltelt harminc év alapján kijelenthető, hogy a 2011-2012-től mostanáig, a koronavírus-válságig tartó időszak minden objektív mutató szerint az ország legsikeresebb szűk évtizede volt – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Mandiner hírportál nyomtatott lapszámában megjelent interjúban, amelynek egy részét csütörtökön tették közzé az interneten.

A tárcavezető a Schiffer Andrással, a Lehet Más a Politika egyik alapítójával és egykori társelnökével közösen adott vitainterjújában azt mondta, a 2010 előtti időszakkal ellentétben most országépítő a kormányzás.

Bár Schiffer András az interjúban elismeri, hogy a 2010-es választás idején több szempontból fordulópont előtt állt az ország, a hetvenes-nyolcvanas évekből itt maradt “érdekkijáró”, a demokratikus legitimációtól elválasztott kormányzati praxisra szerinte Orbán Viktor miniszterelnök “rendkívül brutális” választ adott. Azt mondta: “Tíz éve abszolutizálja a pillanatnyi többség uralmát, miközben véget vetett annak, hogy a miniszterelnök személyétől független, adott esetben külföldi lobbicsoportok rángassák a politikai kormányzást.”

Azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy sokak szerint a Fidesz egyik legnagyobb gyengesége az őszinte és nyílt belső kritika hiánya, a Gulyás Gergely kijelentette: a pártban mindig sokan voltak és ma is sokan vannak, akik a legélesebb kritikát is megengedik maguknak. Véleménye szerint a parlamenti viták kiüresedéséről az ellenzék tehet, hiszen – mondta -“ma már azért is hálásak lehetünk, ha az ellenzék egyszerűen csak becsületsértő módon gyalázza a demokratikusan választott közjogi méltóságokat az Országgyűlésben, és nem fizikai értelemben veri szét a parlamenti ülést”.

Az interjúban szó esik a kormány kommunikációjáról is, ezzel összefüggésben Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a közéleti diskurzus színvonala kétségtelenül hanyatlott, de szerinte az intellektuálisan értékelhető megszólalásokat a politikai szereplők közül a kormánypártok oldalán lehet leginkább találni.

Schiffer András meglátása szerint “az, hogy ilyen színvonalú és összetételű ellenzék van ma Magyarországon, jelentős mértékben a lebutított, ostoba és rendkívül agresszív kormányzati propaganda termése”. Az ellenzékkel az az alapvető probléma, hogy az MSZP és az SZDSZ utódpártjai semmilyen módon nem reflektálnak a 2002 és 2010 közötti “katasztrófakormányzásra” – jegyezte meg.

A vitapartnerek kitértek az Állami Számvevőszék és az ügyészség munkájára is, utóbbiról szólva Schiffer András közölte: arra lenne szükség, hogy a szervezet kerüljön a kormány alá, így a választók a kabinet büntetőpolitikájáról is véleményt mondanának a szavazófülkében.

Gulyás Gergely erre reagálva azt hangsúlyozta, “ha a politikai realitást zárójelbe tesszük, akkor felettébb vitára alkalmasnak tartom ezt a véleményt. A valóság viszont az, ha most az ügyészséget a kormány alá rendelnénk, némi iróniával az ENSZ Biztonsági Tanácsát hívnák össze” – mondta.

Magyarország uniós megítélésével kapcsolatban a Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, a bírálatok és a brüsszeli elit “magyarellenessége” abból adódik, hogy Európában van egy uralkodó eszmeáramlat, amely 21. századi “intoleráns liberalizmusként” írható le. “Az már csak a Jóisten humorérzékét dicséri, hogy az alternatíva, amelyért küzdünk, az EU alapító atyáinak gondolati világával egyező kereszténydemokrata politikai alapállás” – mondta.

Az LMP volt társelnöke szerint jogos kritika bőven megfogalmazható, az uniós Sargentini-jelentés nem tartozik ebbe a tartományba. Úgy látja, a jogállamiságinak tűnő vita mélyén súlyosabb dolog húzódik, nevezetesen az, hogy valójában “Európa közepén uniós csatlakozás címén gyakorlatilag új gyarmatosítás zajlott, ennek isszuk a levét”.

Az interjúból kiderült az is, hogy Gulyás Gergely a gazdaságpolitikai, a családpolitikai és a nemzetpolitikai eredményeket tartja az elmúlt tíz év legnagyobb sikerének. Schiffer András szerint bár utóbbiban történtek fontos lépések, és a közbiztonság is érezhetően javult, a gazdasági eredmények “felszínesek”.