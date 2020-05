Gyász! Elhunyt világhírű dobos

Extra

MTI ,

Elhunyt Jimmy Cobb legendás amerikai dzsesszdobos. A zenész utolsóként távozott azok közül, akik játszottak Miles Davis ikonikus szextettjében és annak Kind of Blue című 1959-es albumán.

A dobos, aki 91 éves volt, tüdőrákban hunyt el manhattani otthonában vasárnap. Halálhírét felesége, Eleana Tee Cobb tudatta a Facebookon – írta a deadline.com.

Jimmy Cobb Washingtonban született 1929-ben. Autodidakta módon tanult meg dobolni, 1950-ben a szaxofonos Earl Bostic zenekarának tagjaként turnézott először. Hét ével később csatlakozott Miles Davis zenekarához, és az ő dobjátéka hallható a legendás trombitás 1959-es Kind of Blue című lemezén, amelyet minden idők egyik legjobb dzsesszanyagaként tartanak számon.

Az albumot már megjelenésekor lelkes kritikák fogadták, széles körben játszották a rádiók, és a Kind of Blue minden bizonnyal a valaha volt legnagyobb példányszámban fogyó dzsesszlemez, napjainkra túllépte az ötmillió eladott darabot. A korongon játszó szextettben Miles Davis trombitált, Cannonball Adderley és John Coltrane szaxofonozott, Bill Evans zongorázott, Paul Chambers bőgőzött és Jimmy Cobb dobolt.

A most elhunyt muzsikus Miles Davis több más albumán is dobolt, így a Porgy and Bess-en (1959), a Sketches of Spain-en (1960), a Someday My Prince Will Come-on (1961), valamint a Sorcerer-en (1967) is.

Hosszú pályafutása során olyan kiváló dzsessz előadókkal dolgozott együtt, mint Dinah Washington, Billie Holiday, Pearl Bailey, Clark Terry, Dizzy Gillespie, Wynton Kelly, Stan Getz és Wes Montgomery.

Jimmy Cobb megkapta a Don Redman Heritage díjat (2008), valamint a National Endowment for the Arts NEA Jazz Masters elismerést is (2009).