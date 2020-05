Gyerünk az állatkertbe!

Belföld Szeged

Kerékgyartó György ,

Nem örültek az állatkertek munkatársai a bő másfél hónapos kényszerbezárásnak, de megtört a jég: Kecskeméten és Szegeden is kinyithattak már.

Szeged–Kecskemét – Május első hétfője hosszú ideig emlékezetes marad a Dél-Alföld népszerű állatkertjei – a Szegedi Vadaspark és a Kecskeméti Vadaskert – dolgozói és látogatói számára: a járványügyi helyzet miatt másfél hónapig zárva tartó intézmények ezen a napon nyithattak újra.

A járványveszély természetesen nem múlt el, ezért az óvatosság továbbra is fontos, be kell tartani egy sor elővigyázatossági előírást. Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója elmondta, az ország legnagyobb területű, 45 hektáros állatkertje megfelelő körülményeket biztosít arra, hogy a vendégek kellő távolságot tartsanak egymástól. A park sétányai elég szélesek, az erdei utakat egyirányúsítják, és a zárt helyiségekben lévő állatbemutatóknál is kijelölik a kötelező haladási irányt, valamint meghatározzák, mennyien tartózkodhatnak az adott épületben.

Zoopedagógia online A Szegedi Vadaspark újra kinyitott, de a járványügyi szabályok miatt a látványetetések és az oktatási programok azonban még szünetelnek, ezek pótlására zoopedagógiai sorozatot indított közösségi oldalán az intézmény. A hetente jelentkező sorozatban az érdeklődők megismerhetik az állatkertben gondozott egyes fajok életmódját vagy természetvédelmi helyzetét. Muflonbárány és kenguruk A Kecskeméti Vadaskert a járványhelyzet miatt március 17-én ugyan bezárta kapuit a látogatók előtt, de az állatok ellátása és a park gondozása folyamatos volt. Így a május 4-i nyitás óta a családok láthatják a közelmúltban született kisállatokat: a muflonbárányt, a kis kecskéket és a kengurukölyköket, a gyermekek pedig mostantól kipróbálhatják a nemrégiben elkészült új játszótér-komplexumot.

Szegeden rengeteg érdekesség várja a látogatókat. Látatlanba is fogadhatunk arra, hogy a sztárok között ott lesz Zuri, a januárban született törpevíziló, vagy a néhány hete világra jött kétujjú lajhárkölyök.