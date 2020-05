Győrfi Pál: A mentők mindenre felkészültek

Belföld

Kiss Nóra ,

A koronavírus miatt kialakult helyzet az Országos Mentőszolgálat munkatársaira mind fizikailag, mind lelkileg hatalmas terhet ró. Győrfi Pál szóvivő a Lokálnak elmondta: a mentősök megfelelően felkészültek a tömeges megbetegedések időszakára, és jól viselik a kialakult helyzetet.

A járvány elleni harc legfontosabb szereplői között ott vannak az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) munkatársai. Mint ismert, ők végzik el a fertőzésgyanús személyek tesztelését, valamint a koronavírusos betegek szállítását.

– A mentősök hozzászoktak a nehéz helyzetekben való helytálláshoz. Ugyanakkor a világjárvány számunkra is egy olyan szituáció, amilyennel eddig még nem találkoztunk. Éppen ezért már a kezdetekkor igyekeztünk felkészülni arra, hogy még a legrosszabb forgatókönyv se okozzon megoldhatatlan problémákat. Mindezt úgy tettük, és tesszük ma is, hogy közben az alapfeladatunkat is jól el tudjuk látni. Létrehoztunk országosan egy 60 egységből álló új kapacitást, amely kizárólag a koronavírusos betegekkel foglalkozik. Minden megyében kialakítottunk mentesítő zónákat, ahol az autókat fertőtlenítik, és a mentők is szigorú higiéniai szabályokat betartva tudják cserélni a védőfelszerelésüket minden egyes eset után. A raktárak is fel vannak töltve, nyugodt szívvel mondhatom, hogy mindenre fel vagyunk készülve, még a legrosszabb fogatókönyvre is – kezdte a Lokálnak az OMSZ szóvivője, aki hozzátette: eddig nagyon jól helytállt a magyar egészségügy.

A koronavírus-egységek megalakítása sem okozott gondot, hiszen a mentők bátran vállalták a feladatot, és rengeteg önkéntes ajánlotta fel a segítségét. – Megható volt látni, hogy a bajtársak azonnal pluszmunkára is jelentkeztek, hogy bármi történik, ők segítenek. Egyszerre nagyjából 150 fő dolgozik ezekben az egységekben. Az utóbbi időszakban önkénteseket is be tudtunk vonni az ellátásba, elsősorban a mintavételezésnél. Ők főként végzős mentőtisztek és orvostanhallgatók, akik egy gyors képzésen estek át a szolgálatba lépésük előtt. Betegszállító cégek is azonnal felajánlották a segítségüket. Ennek köszönhetően hamar összeállt egy nagy létszámú profi csapat. Összességében nincs nálunk vészüzemmód, bírjuk a nyomást, és minden esetben időben megtörténik a segítségnyújtás – tette hozzá Győrfi Pál.

Pszichológus segíti a mentőket

A mentők hozzá vannak szokva a veszélyes helyzetekhez, a koronavírus miatt kialakult helyzet azonban őket is megviselheti.

– A bajtársainkat aggodalom tölti el, ha csoportosulva látják az embereket az utcán. Ők is félnek, hogy a járvány terjedésével elkaphatják a vírust, és átadhatják azt családtagjaiknak. Az OMSZ már régóta rendelkezik egy pszichológuscsapattal, amely ebben a helyzetben is a mentők rendelkezésére áll. Készítettünk olyan segédanyagokat, amelyek különböző technikákat mutatnak arra, hogyan tudjuk ezt a stresszt, szorongást kezelni. Mindig hangsúlyozzuk, hogy ha betartják a gondosan meghatározott óvintézkedéseket és eljárásrendet, a fertőződés kockázata minimális, és szerencsére eddig egyik kollégánkat sem kellett emiatt nélkülöznünk – magyarázta a szóvivő.