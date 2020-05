Győrfi Pál: Mindenki hősként viselkedik a járvány elleni harcban

Belföld

Kiss Nóra ,

A koronavírus kezdete óta nincs olyan nap, hogy az interneten, televízióban vagy a plakátokon ne találkoznánk Győrfi Pállal. A mentőszóvivő a Lokálnak arról is mesélt, hogy úgy érzi betartják a tanácsait, és a maga módján mindenki részt vesz a járvány elleni harcban.

Győrfi Pál a Maradj otthon! kampány résztvevőjeként figyelemfelhívó videók és plakátok által kér mindenkit arra, hogy tartsák be a kormány által előírt óvintézkedéseket, maradjanak otthon és vigyázzanak egymásra. Az Országos Mentőszolgálat szóvivőjének pedig naponta több százan mondanak ezért köszönetet.

– Engem is váratlanul ért, hogy ennyire sok emberhez juttathattam el az üzeneteimet. Özönlenek hozzám a levelek, melyben megköszönik azt, hogy segítek a járvány elleni harcban, és elküldik jókívánságaikat. Ami viszont ennél is fontosabb, hogy azt látom a többség be is tartja a kéréseket. Hasznosnak bizonyul ez a minden eddiginél erősebb a kommunikációs kampány. Hiszem, hogy ennek is betudható, hogy sikerült a járványgörbét ellaposítani, és nem értük el a gyors, robbanásszerű terjedést – kezdte a Lokálnak a szóvivő, aki hangsúlyozta: a maga módján mindenki tud segíteni a járvány elleni harcban.

– Sokaknak a tehetetlenség érzése az, amivel most a legnehezebb megküzdeni. Úgy érezhetik, hogy a láthatatlan ellenség ellen mi, egyszerű emberek nem tehetünk semmit. Az általam közvetített üzenetek viszont mind azt kommunikálják, a maga módján mindenki tudja segíteni a védekezést. Ha megteszünk minden tőlünk telhetőt, együtt ki tudunk lábalni a bajból. Van, aki azzal tud ezért a legtöbbet tenni, hogy a jó idő ellenére is otthon marad, mindig alaposan kezet mos, otthonról végzi el a munkáját, megírja a leckéjét vagy épp megtartja a megfelelő távolságot társaitól. Rajtunk is múlik, hogy milyen áron sikerül megbirkózni a járvánnyal. Nemcsak az egészségügyi dolgozók lehetnek igazi hősök, hanem egy kicsit azok is, akik betartják a szabályokat. A jelenlegi helyzet pedig azt mutatja, mindenki hősként viselkedik a járvány elleni harcban – tette hozzá Győrfi.

Gyűjti a róla szóló mémeket

Győrfi Pálról rengeteg mém és dal született, melyek humorosan közvetítik üzeneteit. – Jópofának tartom, és gyűjtöm is ezeket a mémeket. Szerintem fontos, hogy egy ilyen helyzetben is meg tudjuk őrizni a humort, ami mindig átsegít minket a nehéz időszakokon – mosolyodott el a szóvivő, aki maga is sokszor érzékeli, szavai milyen nagy hatással vannak az emberekre.

– Láttam már lifteknél kirakva a fotóimat, sőt volt olyan, hogy az utcán odakiabáltak nekem, hogy csak vásárolni szaladtunk el, de sietünk haza. A kezdetekkor pedig többen is megkerestek telefonon, hogy engedély kérjenek az otthonaik elhagyására. Jólesik, hogy az emberek ennyire hiteles személynek tartanak, és eljut hozzájuk a mondanivalóm.