György herceg tanulás helyett játszana

Katalin hercegné a This Morning talkshow-jának adott interjújában elmondta: ők is egyre nehezebben viselik a karantént. A család többi tagjával rendszeresen beszélnek videóhívásban, ami sokat segít átvészelni ezt az időszakot.

„Próbálunk mindennap ránézni a családra, és beszélni velük a napi dolgokról. Többször látjuk őket, mint amúgy, de így sem egyszerű. Nehéz elmagyarázni a gyerekeknek is, hogy mi folyik most a világban” – mondta Katalin, aki azt is elárulta: ők is megszenvednek az otthoni tanulással, különösen György herceggel. A trónörököst a legnagyobb kihívás rávenni az iskolai feladatok elvégzésére.

„Györggyel a legnehezebb, mert ő folyton csak Charlotte feladatait akarja csinálni vagy szendvicseket készíteni. Szerinte az sokkal menőbb, mint az olvasásházi!” – tette hozzá a hercegné.