Harmadára csökkent a kórházban kezelt fertőzöttek száma

Harmadára csökkent a kórházi ápolásra szoruló aktív fertőzöttek száma, akiknek eddig csaknem felét kezelték egészségügyi intézményben – közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília közölte: az 1673 aktív fertőzöttből 568-at ápolnak már csak kórházban, és közülük 46-an vannak még lélegeztetőgépen.

Az elmúlt egy-két napban egy nagyon mérsékelt, de egyértelmű emelkedés volt igazolható a járványügyi számadatokban – jelezte. Ezért felhívta a figyelmet arra, hogy mindenki tartsa be a korlátozások enyhítését követően is az alapvető védekezési szabályokat.

A tisztifőorvos elmondta, hogy hétfőtől új járványügyi szabályok és értékelésmód lépett életbe, Budapestet és a vidéket külön figyelik. Az adatok szerint az aktív fertőzöttek megoszlása a főváros és a vidék között 45-55 százalék. Az elhunytaknak a 62 százaléka van Budapesten nyilvántartva, a gyógyultaknak pedig a 45 százaléka; az 1400 gyógyult közül Budapesten regisztráltak 636-ot, vidéken 764-et – ismertette.

Müller Cecília kifejtette: a Magyarországon igazolt fertőzöttek közül 462-en haltak meg – hétfőre 11-gyel emelkedett a számuk -, ők általában valamilyen krónikus betegségben szenvedtek, igen alacsony azok aránya, akik esetében nem tártak fel valamilyen alapbetegséget. Az elhunytak jellemzően 60 éven, de leginkább 80 éven felüliek voltak.

A koronavírus-járvány kezdete óta százezer lakosra vetítve Magyarországon 36,2 volt a fertőzöttek száma. Ez az arány Budapestre vonatkozóan 95, Fejér megyére 85,9, Zala megyére 83,4, Komárom-Esztergomra vetítve 66,2, Pest megyére pedig 37,2 – sorolta.

Müller Cecília felidézte, hogy hétfőtől újabb egészségügyi szolgáltatásokat lehet igénybe venni, ismét végezhetők a tervezett műtétek, beavatkozások a krónikus és a kúraszerű ellátások területén, továbbá lehetőség van a nem népegészségügyi célú szűrővizsgálatokra is. Minden esetben szükség van azonban telefonos időpont-egyeztetésre.

A kórházakban újabb ágyak szabadultak fel, a koronavírus-fertőzés miatt korábban lefoglalt ágyak harmada már igénybe vehető, kiemelten is a jelentős halálozási oknak számító szív- és érrendszeri betegségben szenvedők ellátására. Módszertani ajánlásokat dolgoztak ki, ebben az Országos Kardiológiai Intézet is részt vett, hogy szakmailag és járványügyi szempontból is biztonságos és szakszerű legyen az ellátás – ismertette az országos tisztifőorvos.

Részletesen foglalkozott a táborok megtartásának lehetőségével is, kiemelve, hogy egyelőre napközbeni ellátást biztosító táborokat lehet szervezni, a bentlakásos és a vándortáborokról a járványügyi helyzet alakulásától függően születhet döntés.

Hangsúlyozta azonban, hogy csak egészséges gyermek és személyzet lehet a táborokban, a szülőknek, illetve más felnőtteknek – az étkeztetést, a műszaki hátteret biztosító személyzetet is beleértve – igazolásként ki kell tölteniük a jogszabályban szereplő formanyomtatványt. Minden tábornak rendelkeznie kell elkülönítővel – 300-nál nagyobb létszám esetében helyben tartózkodó orvossal is -, továbbá védőfelszereléssel az esetleg megbetegedő gyerekek miatt.

A táborokban biztosítani kell 20 emberre egy mosdóhelyiséget, a tábornyitás előtt gondoskodni kell a rovar- és rágcsálóirtásról, a veszélyes anyagok – fertőtlenítőszerek, takarítószerek – tárolására pedig szigorú szakmai szabályokat kell alkalmazni a mérgezések elkerülése érdekében.

Müller Cecília úgy fogalmazott: elsősorban a szabadtéri tevékenységeket ajánlják a táborozóknak, ha pedig az időjárás miatt zárt térbe kényszerülnek, akkor a kiscsoportos foglalkozásokat és a megfelelő távolságtartás biztosítását. A kisebb gyerekeket meg kell tanítani a higiénés szabályokra, a nagyobbakat pedig a szülők is elláthatják alkoholbázisú kézfertőtlenítővel, törlőkendőkkel, de a gyakori és alapos szappanos kézmosást nem helyettesítheti semmi – jegyezte meg.

Kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos azt mondta: az UV-C fényt kibocsátó lámpák csak nagyon közeli tárgyak esetében hatásosak, ezek inkább kiegészítő szerepet játszhatnak a fertőtlenítések során.

Beszélt arról is, hogy a PCR-tesztekkel igazolt új fertőzöttek esetében nem változott az eljárásrend, vagyis a pozitív eredmény után 14 napos otthoni karanténra kötelezik őket, ha megfelelő az általános egészségi állapotuk.

Ugyancsak egy felvetésre reagálva Müller Cecília azt mondta: a már most is több helyen tervezett nyári tömegrendezvényeket “bizonyosan nem fogjuk megakadályozni”, ha a járványügyi helyzet ezt engedi. Nincs ma már akadálya annak sem, hogy az unokák és a nagyszülők meglátogassák egymást, de kizárólag akkor találkozzanak egymással, ha mindannyian egészségesek.

További kérdésre válaszolva az egészségügyi szakember beszámolt arról, hogy a járvány kezdete óta regisztrált fertőzöttek 14 százaléka, azaz 500 ember egészségügyi dolgozó, jelenleg közülük még 264 fertőzött. Ez az arány közeli a Magyarországhoz hasonló államok adataihoz, más országokban viszont ennek sokszorosa, és ott jó néhány haláleset is volt.

A kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt összesen 51 382 szabálysértést észleltek rendőrök

Kiss Róbert elmondta: 26 755 figyelmeztetést adtak, 13 132 helyszíni bírságot szabtak ki és 11 495 feljelentést tettek.

Emlékeztetett, hogy hétfőtől az ország teljes területén kivezették a kijárási korlátozás szabályait. A rendőrség március 28. óta látta el a korlátozásokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatait.

Azt is közölte, hogy mostanáig 370 büntetőeljárást kezdeményeztek, ebből 94-et rémhírterjesztés miatt. Közveszéllyel fenyegetés miatt 27, csalás miatt 118, járványügyi szabályszegés miatt 21 eljárás indult, összességében 70 gyanúsítottat hallgattak ki.

Kiss Róbert elmondta: a védelmi intézkedések következő ütemében hétfőtől Budapesten is nyitva lehet valamennyi üzlet. Az alezredes megköszönte minden magyar állampolgár türelmét és a szabályokhoz igazodó hozzáállását.

Elmondta: hétfőn a fővárosban is kinyithattak a vendéglátóhelyek: az éttermek, kávézók, cukrászdák, büfék és presszók kerthelyiségeiben vagy teraszain a megrendelt ételeket és italokat el lehet fogyasztani. Budapesten is nyitva lehetnek a strandok, a szabadtéri fürdők és múzeumok, állatkertek. A vallási közösségek szertartásai, a polgári házasságkötés és a temetés megtartható. A felsőoktatási intézmény rektori döntés függvényében látogatható, de a kollégiumok továbbra sem.

Június 15-étől a temetést követő családi rendezvények, valamint a lakodalmak is mindenütt az országban megtarthatók lesznek, de csak kétszáznál kevesebb résztvevővel. Az ilyen eseményeket a fővároson kívül már június 1-től meg lehet rendezni – mondta.

Budapesten kívül a vendéglátóhelyek zárt területein is lehet már ételt, italt fogyasztani, ugyanakkor az ott dolgozók kötelesek a szájukat és az orrukat eltakarni és a védelmi távolság betartásáról gondoskodni. A fővároson kívüli szálláshelyek fogadhatnak vendégeket, ha pedig ott üzletek is vannak, azokra az általános szabályok érvényesek.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az egész ország területén hatályban maradnak az általános egészségvédelmi intézkedések: a tömegközlekedési eszközökön, valamint az üzletekben kötelező maszk vagy a szájat és az orrot eltakaró sál vagy kendő viselése, meg kell tartani a védőtávolságot, valamint az életkorhoz kötött vásárlási idősávokat is figyelembe kell venni.

Beszámolt arról is, hogy mind több hatósági házi karanténban levő választja, hogy elektronikusan ellenőrizze a rendőrség, betartja-e a korlátozás szabályait. Az erre szolgáló szoftver aktív felhasználók száma 664. Vasárnap 1220 hatósági házi karantént rendeltek el, most 10 388 ilyen korlátozó intézkedés van érvényben. Vasárnap 27 rendőri intézkedésre volt szükség a hatósági házi karantén szabályait be nem tartókkal szemben.

Ismertette: a határvárakozások csökkentése érdekében a tranzitutasok a román-magyar határszakaszon már nem csak Nagylaknál léphetnek be Magyarországra, hanem Ártándnál is megtehetik ezt 6 és 24 óra között. Nekik meghatározott útvonalon haladva, a lehető legrövidebb idő alatt el kell hagyniuk az országot, közben pedig csak a kijelölt pihenőknél és benzinkutakon állhatnak meg.

A határforgalomról szólva elmondta: teherforgalomban belépőoldalon Röszkénél 3, Tompánál 2, Csanádpalotánál, Csengersimánál és Ártándnál 1-1 óra, míg kilépőoldalon Csanádpalotánál 4, Gyulánál pedig 1 órás várakozásra kell számítani. Személyforgalomban a belépőoldalon Nagylaknál 1, kilépőoldalon ugyancsak Nagylaknál 2, valamint Csanádpalotánál 1 órás a várakozás.

Az újranyitó üzletekkel kapcsolatban Kiss Róbert arra figyelmeztetett, hogy mindenki köteles betartani az általános egészségvédelmi védőtávolságot, ennek feltételeiről az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. Emellett ott is kötelező a védőeszköz – maszk, sál vagy kendő – viselése.

Kérdésre válaszolva arról is beszélt, a rendőrség jogosult fellépni, ha valaki nem tartja be az általános szabályokat, például nem tart kellő védőtávolságot, ugyanakkor nem a szabálysértés szankcionálása a cél, hanem az önkéntes jogkövetés.