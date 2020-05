Hiányoztál, Budapest!

Belföld

Beringer Roland ,

Végre Budapesten is megihatunk egy kávét vagy sört a teraszon. Kinyitottak a parkok, a szabadtéri játszóterek, valamennyi üzlet korlátlanul nyitva tarthat. Ugyanakkor fontos, hogy továbbra is tartsuk be a szabályokat!

A feloldás hatására kinyithatnak a vendéglátóhelyek is, igaz, egyelőre csak a teraszokon fogadhatnak vendégeket. Az újranyitás első napjaiban, még takaréklángon égnek a belváros vendéglátóhelyei. A nyüzsgő bulinegyed utcáit fúróhang és kalapács zöreje veri fel. A járdákat szorgosan fertőtlenítik, mindenki takarít és készülődik a vendégek fogadására.

Csökkenteni kell az árakat!

– Nagyon vártuk már a nyitást – kezdte a Lokálnak Gergely, aki egy belvárosi étterem és kávézó üzletvezetője.

– Mi megtartottuk az alkalmazottaink nagy részét, ennek köszönhetően már a legelső napon újra ki tudtunk nyitni – mondta.

– A vendéglátóhelyek és üzletek két hónapon át zárva voltak, ami nagymértékű bevételkiesést jelentett, de talán még menthető a szezon. A belvárosban jellemzően a külföldi turisták tartják, tartották el ez idáig a vállalkozásokat. Gergely kávézójában, 90 százalékos volt a külföldi vendégkör, amelyet most magyar vendégekkel kell pótolni.

– Az elmúlt két hónap kiesését már nem lehet visszahozni. Árat emelni nem lehet, sőt inkább csökkentenünk kell, hogy meg tudjuk „fogni” a magyar vendégeket is. Ezért próbálunk olyan termékkínálatot és olyan árszintet meghatározni, ami vonzó lehet a hazai közönség számára is – jelentette ki Gergely.

Öröm újra látni egymást!

A vendéglátóhelyek mellett többek között az üzletek, parkok és játszóterek is megnyíltak. A jó időnek köszönhetően egyre több ember látható a szabadban. Ági és Szabina barátnők, akik a járvány miatt régen nem találkozhattak személyesen egymással, a korlátozás feloldása után viszont első dolguk volt felkeresni egymást.

– Nagyon örülünk a döntésnek és nagyon jól érezzük magunkat, mert mi nagyon szigorúan tartottuk a házi karantént – meséli Ági. – Csak akkor mozdultunk ki otthonról, ha nagyon muszáj volt – hangsúlyozta. – Nagyon rég nem láttuk egymást, ezért ahogy a szabályok megengedték, egyből találkoztunk, külön öröm, hogy ebben a szép időben tehetjük mindezt – folytatta Szabina. Fokozatosan tehát kezd elindulni az élet a fővárosban is, viszont fontos hangsúlyozni, hogy a veszély nem múlt el, az egészségvédelmi szabályokat továbbra is be kell tartani!

Egészségünkre Budapest!

A nyitási örömben a reggeli mellé ajándék kávé is járt

Hé, Budapest!

Hé, Budapest! – Orbán Viktor miniszterelnök is megmutatta a Facebook oldalán, hogy miért is szeretünk Budapesten élni. Jó meginni egy finom kávét a Dérynében egy fa alatt, ahogy azt Dzsudzsák Balázs focista tette. Óriás rántott húst falatozni a Deszkacsárdában, vagy épp pihenni a csodálatos Szent István Bazilika előtt.

Fontos változások!

Kinyitottak a parkok, a szabadtéri játszóterek, az üzletek korlátlanul nyitva tarthatnak.

Hétfőtől az egész országban megszűntek a kijárási korlátozások, ugyanakkor a védelmi intézkedések továbbra is érvényben lesznek.

Ennek értelmében Budapesten:

📌 a háztartáson kívül a másfél méteres védőtávolság betartása továbbra is kötelező,

📌vásárláskor és a tömegközlekedésen továbbra is kötelező a maszk viselése,

📌a közterületek és parkok, valamint a szabadtéri játszóterek nyitva tarthatnak,

📌valamennyi üzlet korlátlanul nyitva tarthat, emellett a vendéglátóhelyek terasza is kinyithat, ugyanakkor az élelmiszerüzleteknél, gyógyszertáraknál és drogériáknál megmarad a 9 és 12 óra közötti időszakra vonatkozó életkori korlátozás, ez alól a piacok jelentenek kivételt, ahol az önkormányzatok ettől eltérően is rendelkezhetnek,

📌a szabadtéri múzeumok, strandok, az állatkert kinyithatnak,

📌a vendéglátóhelyeknek szeptemberig nem kell közterület-használati díjat fizetniük,

📌istentisztelet és mise, valamint a polgári házasságkötés megtartható,

📌lakodalmakat 200 főig majd június 15-étől lehet szervezni,

📌hétfőtől az egyetemek is nyitva lehetnek, de erről mindenhol a rektor dönt, a kollégiumok látogatása viszont továbbra is tilos.