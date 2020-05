Hitelmoratórium: több százezer maradhat a családi kasszában

Extra

Holló Bettina ,

Óriási segítség és lehetőség, hogy év végéig nem kell a hiteleket fizetni. A hiteltörlesztési moratórium világviszonylatban is egyedülállónak számít, nincs másik ország, ahol a kedvezmény ennyire rugalmas és széles körű lenne.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy Magyarország a vírussal szembeni küzdelem első fordulóját megnyerte, ugyanis nemcsak az egészségügy, hanem a gazdaság védelmében is időben cselekedtek.

– Az egyik legeredményesebben védekező ország vagyunk – jelentette ki Tállai András. Kiemelte, hogy az egyik legfontosabb intézkedés a hiteltörlesztési moratórium volt. Ennek értelmében a fizetésre kötelezett törlesztők december 31-ig felfüggeszthetik a tőke- és kamattörlesztésüket. Ez világviszonylatban is egyedülálló lehetőség.

– Egyedülálló, mert a legtöbb nyugat-európai országban nem érint ilyen széles kört, hanem csak a bajbajutottakon segítenek. A kedvezmény időszaka sem ilyen hosszú, mint Magyarországon, hanem lényegesen rövidebb, általában három hónap – mutatott rá Tállai, aki a számokat is ismertette.

A kormány intézkedése mintegy 7,7 millió hitelszerződést érintett. Ez azt jelenti, hogy amennyiben úgy döntenek, hogy nem fizetnek, az ügyfelek 3600 milliárd forintot takaríthatnak meg. A jelenlegi adatok szerint a lakosság 40 százaléka továbbra is törleszt, vagyis az emberek több mint fele élt a moratórium lehetőségével. A vállalatok közül a törlesztési moratóriummal élők aránya átlagosan 50 százalék. Ezek alapján 2020-ban 2 ezer milliárd forint többletforrás marad a lakosságnál és a vállalatoknál, ami az álláshelyek megőrzését és a fogyasztás bővülését is szolgálja.

– Az időben meghozott és hatékony gazdaságvédelmi intézkedések miatt hazánk a lehető leghamarabb kilábalhat a koronavírus okozta gazdasági válságból, és újra Magyarország lesz az Európai Unió egyik legnagyobb gazdasági növekedéssel bíró tagállama – mutatott rá a miniszterhelyettes hozzátéve, hogy a magyar háztartások 12 százalékos megtakarítási rátája tavaly a legmagasabb volt az Európai Unióban.

Automatikus a folyamat

A fizetési haladék nemcsak a lakossági és a vállalati hitelekre vonatkozik, hanem a babaváróra, a diákhitelre és a hitelkártyákra. A hitelfizetési moratórium automatikus, az adósoknak akkor kell értesíteniük a pénzintézeteket, ha változatlan rendben, megszakítás nélkül szeretnék folytatni a törlesztést. A moratórium alatt ugyanakkor az adósok bármikor beszüntethetik a törlesztést.

Fizetjük tovább

– Szerencsések vagyunk, ugyanis nekem, és a páromnak is megmaradt a munkája és a fizetése, ezért úgy döntöttünk, hogy fizetjük tovább a lakáshitelünket. Persze a jövő kiszámíthatatlan, ha bármikor nehéz helyzetbe kerülünk, abbahagyjuk a törlesztést. Megnyugtató, hogy a rendszer erre lehetőséget biztosít – árulta el olvasónk, Eszter.

Padlóra kerültünk volna, ha nincs ez a lehetőség!

– Óriási segítség, hogy év végéig nem kell a hiteleinket fizetni. Nemcsak a lakáshitelt, de az áruhitelt és a diákhitelt sem fizetjük, így több százezer marad nálunk a családi kasszában. A veszélyhelyzetben mi is sokkal többet költöttünk, és segítettünk azoknak a családtagoknak is, akik nehéz helyzetbe kerültek. Nem is tudom mi lett volna, ha nincs ez a lehetőség, mert végleg a padlóra küldött volna minket és az egész családot – mondta olvasónk, Barbara.