Holnap újranyit Budapest

Holnaptól a vidék után újraindulhat az élet a fővárosban is. Fogadhatnak vendéget a szállodák, kinyithatnak az éttermek belső részei, a mozik és a sportesemények is látogathatóak lesznek. Fontos azonban hangsúlyozni, az egészségügyi óvintézkedéseket tartsuk szem előtt!

– Május 29-én a főváros is követi a vidéki intézkedéseket, vagyis lazulnak a korlátozások – közölte a Lokállal Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője.

– A vendéglátóipari egységek belső terei is kinyithatnak, mert a járványügyi helyzet lehetővé tette, hogy a pünkösdi hétvégére már ezek a szabályok lépjenek életbe. Az érvényben lévő előírásokat természetesen be kell tartani – például a biztonsági távolság tartása, maszkviselés –, de Budapesten is jól alakulnak a számok, csökkent az új fertőzöttek száma, és növekedett a gyógyultaké, tehát csökkent az aktív betegek száma – részletezte Farkas Örs.

Örülnek a fővárosiak

Az enyhítésről a Lokál megkérdezte a budapestieket, akik természetesen örömmel fogadták a hírt, és alig várják, hogy kedvenc programjaikkal üssék el az időt.

– Én bejártam dolgozni a karantén alatt, így kevés időm volt unatkozni – meséli mosolyogva László a Lokálnak. – Természetesen örülök az enyhítéseknek, biztos, hogy először uszodába és moziba fogunk elmenni, mert ezek már nagyon hiányoztak az elmúlt hónapokban – mondta.

– Nehéz időszak volt, mert a korlátozások miatt nagyon kevés kimozdulási lehetőség akadt – emlékezett vissza Hajni. – Nagyon vágyom már arra, hogy társasági életet éljek, úgyhogy örömmel fogadtam a hírt. Nagy vágyam már egy óriásit bulizni, ahol az elmúlt hónap feszültségeit ki tudom adni magamból – mondta.

Az 5 legfontosabb változás

Kinyithatnak a vendéglátóhelyek belső termei, de tartani kell az asztalok között a másfél méteres távolságot. Kinyithatnak a szálláshelyek, fogadhatnak vendéget már pünkösdkor. Látogathatók lesznek a sportesemények, a megfelelő távolságtartással. Megnyithatnak a mozik, de a védőtávolságot biztosítani kell a nézőknek. Hétvégén több strand, szabadtéri fürdő is kinyit Budapesten.