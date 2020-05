Horváth László: A gyöngyöspatai perrel csak egy szereplő járt jól, az a Soros-szervezet

Belföld

MTI ,

A gyöngyöspatai perrel csak egy szereplő járt jól, az a Soros-szervezet, amely az egészet kiagyalta, megszervezte és végigvitte – jelentette ki Horváth László miniszterelnöki megbízott, a térség fideszes parlamenti képviselője vasárnap a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Kiemelte: egy Soros György által nyíltan támogatott szervezet rendezte meg a pert. Nem a cigány családoknak jutott eszébe a bíróságra menni, őket oda vitték – tette hozzá.

A képviselő szerint az ítélet igazságtalan, társadalmi hatásait nézve rendkívül káros és békétlenséget teremt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az alapítvány képviselője néhány órával a Kúria ítélete után arról beszélt, a gyöngyöspatai ügy hasonló perek indításához is jó lehet. Horváth László szerint ez is azt igazolja, hogy ez egy pénzszerző, politikai akció volt, amit modellként kívánnak máshol is felhasználni.

Továbbá Magyarországról megint rosszakat lehet mondani külföldön és lehet kreálni mindenféle eljárást az országgal szemben – jegyezte meg.

Horváth László szerint megvan az esélye annak, hogy beindul egy “szegregációs biznisz”. Ezért ennek megelőzése érdekében törvényt kell módosítani. Ha hasonló perek indulnak, a tanulásban elszenvedett esetleges kárt tanulással és képzéssel kell helyrehozni. Biztosítani kell továbbá, hogy a felzárkóztatás ne legyen szegregációnak minősíthető.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ahol erőszak van, ahol sem tanulni, sem tanítani nem lehet, ott is könnyen kialakulhat ilyen helyzet. Ezért meg kell akadályozni, hogy kisszámú agresszor uralja az iskolai órákat.

Horváth László elmondta, Gyöngyöspatán olyanok is kapnak kártérítést, akik miatt sem tanulni, sem tanítani nem lehetett az iskolában, akik agresszorok voltak, akik miatt sokaknak ott kellett hagyniuk az iskolát. Volt olyan, aki 500 órát hiányzott, mégis szegregációért kap támogatást.

A térség országgyűlési képviselője kiemelte, ez egy komoly kártérítés, amivel tönkre lehet tenni egy települést. Erre Gyöngyöspatának egy fillérje sincs – jegyezte meg Horváth László.