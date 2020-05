Idősek a vásárlási idősávról: Nehezen bírjuk, de kitartunk!

Belföld

Kiss Nóra ,

A Lokál ellátogatott az Örs vezér terére, ahol a piacra és az egészségügyi rendelésre igyekvő idősek elmondták: nehezen bírják a korlátozásokat, de kitartanak, mert tudják, hogy mindez az ő érdeküket szolgálja.

A kormány rendelete szerint a 65 év felettiek csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerboltokat, gyógyszertárakat, a szabály pedig az enyhítések után is érvényben maradt mind a fővárosban, mind pedig vidéken. Ez alól kivételek a piacok, ahol a helyi önkormányzatok határozhatják meg az idősávot. Az időseket ugyanakkor arra biztatják, ha tehetik, maradjanak otthon, és kérjék fiatalabb szeretteik segítségét. Igény szerint pedig az önkormányzatok biztosítanak számukra segítséget. Az enyhítések után azonban az idősek is bátrabban mozdulnak ki otthonról, aminek a Lokál is szemtanúja volt.

A gyönyörű napsütéses délelőttön megtelt az Örs vezér tere mosolygós idős hölgyekkel és urakkal, akik 9 és 12 óra között szatyraikkal megpakolva siettek haza, vagy éppen a padon ülve fújták ki magukat. Némelyikük rég nem látott ismerősével, szomszédjával is váltott pár szót, természetesen kizárólag maszkban. Elmondásuk szerint nehezen viselik a bezártságot, de tudják, hogy minden intézkedés az ő érdeküket szolgálja.

3-4 naponta járok vásárolni

– Kellettek az intézkedések, sőt mindenkit arra biztatok, ezután is tartsa be a szigorú előírásokat. Én is nehezen viselem az otthonlétet és a családom hiányát, de kitartok. A lányom az elején bevásárolt nekem, ami több hétig elég is volt. Azóta 3-4 naponta járok vásárolni, mert közel van a piac, de csakis maszkban, és a táskámban ott a kézfertőtlenítő – mondta a 66 éves Ilona.

Hatósági házi karanténban voltam

A 68 éves Katalin a Lokálnak elmondta: március 27-étől két hetet hatósági házi karanténban töltött. – Két hétig karanténban kellett lennem, mert bácsiról, akit ápoltam, kiderült, hogy elkapta a vírust, én pedig érintkeztem vele. Nem volt könnyű, de a saját érdekemben betartottam. Nem volt szükségem segítségre, előtte tartottam egy nagy bevásárlást, mert arra készültem, hogy a gondozottamra is főzök majd. Így ez idő alatt még a folyosóra sem mentem ki. Igyekeztem lefoglalni magam, de voltak rosszabb időszakok.

Muszáj óvatosnak lenni

– Egyetértek minden szabályozással, és be is tartom azokat, mert félek a vírustól. Maszkban és kesztyűben járok vásárolni, az enyhítések óta az utcán viszont már nem hordom. Óvatosnak kell lenni, különben sosem lesz vége ennek az egésznek – mondta a 67 éves Erzsébet.