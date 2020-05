Isten veled, „gödör”!

Belföld Szeged

Kerékgyartó György ,

Békés – Az Erzsébet-liget felújításának lezárásaként a feldúlt terület rendezését végzik el a szakemberek. Ezt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásán elnyert, mintegy 300 millió forintos támogatás teszi lehetővé. Általa Békés Város Önkormányzata a városközpont egyik legforgalmasabb részét, az Erzsébet-ligetet változtathatja még szebbé. A projekt részeként megújult a helyiek által „gödörnek” nevezett ligeti rész, itt ugyanis lecserélték a térburkolatot, párásító és napóra kerül kihelyezésre. Felújítják az Erzsébet-hidat, ami a ligetet a Karacs Teréz utcával köti össze. Az elkopott, elhasználódott alkatrészeket cserélik a szakemberek, és a faszerkezet felületkezelésére is sor kerül. Az Élővíz-csatorna liget felőli partján, a közkedvelt sétánnyal párhuzamosan, a Karacs Teréz utca felől is kialakításra kerül egy sétaútvonal, ahol térfigyelő kamera is szolgálja majd a lakosok biztonságát. A Fáy utcai játszótéren, a Széchenyi téren és a Piac téren is további térfigyelő kamerákat szerelnek majd fel.