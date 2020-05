Ítélet a budapestiektől! Karácsony a felelős a Pesti úti otthonban történtekért – Videó!

Belföld

Fel vannak háborodva a budapestiek a Pesti úti idősotthonban történtek miatt, sokak szerint a 45 idős haláláért és az intézményben uralkodó körülményekért egyértelműen a fenntartó, Karácsony Gergely a felelős.

Százból 97-en súlyosan kiszáradva, 88-an alultápláltan és 27-en csontsoványan kerültek be a Bajcsy kórházba a Pesti úti idősotthonból a főigazgató beszámolója szerint – ezeket a részletes adatokat azután hozta nyilvánosságra, hogy ők is vizsgálatot indítottak az ügyben. A számok megdöbbentőek, Rétvári Bence, az EMMI államtitkára is feltette hétfőn a Parlamentben a kérdést:

„Milyen gondoskodás zajlik a Pesti úti otthonban?”

Az állam egyébként 6 milliárd forinttal támogatja a fővárosi fenntartású intézményeket. Ezen felül egy-egy idősnek akár 100 ezer forintot is fizetnie kell havonta az ellátásért a Pesti úti otthonban.

Az ügyben ítéletet mondtak a budapestiek is: sokak szerint az, hogy elhunyt koronavírusban 45 idős ember, valamint az eddig feltárt borzalmak – amiről a Ripost készített oknyomozó riportsorozatot -egyértelműen Karácsony Gergely hibája.

„Karácsony. Én őt hibáztatom, mert előbb kellett volna neki gondolkozni. (..) Az ő kötelessége lett volna elmenni az otthonokba és megnézni, hogy milyen körülmények között élnek” – így kezdte a gondolatait egy, a Ripost által megkérdezett idős hölgy.

A Ripost munkatársának többen megerősítették: együttéreznek a hozzátartozókkal, az idős embereket pedig nagyon sajnálják. Sokan elborzadtak azokon a körülményeken, amelyek között ezeknek az időseknek élniük kell, kellett – a mocsoktól, attól, hogy nem tették őket tisztába.

„Hogy lehet egy otthonban rühesnek lenni?! Az valamikor az évszázad elején a nagyon szegények betegsége volt… De egy otthonban? Ahol fizetnek a gondozásért… és rühesednek…„ – emelte ki felháborodva az egyik idős hölgy.

Az internet népe azonban még ennél is keményebb kritikát fogalmazott meg, sokak szerint egyértelmű a főpolgármester felelőssége:

Karácsony Gergely tehát az emberektől kap most hideget-meleget, de a mai napig nem szánta rá magát, hogy elmenjen ezekbe az otthonokba és körülnézzen. Sőt mi több, fenntartóként annak sem érzi szükségességét, hogy vizsgálatot indítson a történtek miatt, a távozó igazgató mellett pedig továbbra is kiáll