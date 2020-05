Kamarás Iván lép Fenyő Iván helyére a Mintaapákban

Napok óta ment a találgatás, vajon ki veszi át Fenyő Iván szerepét. Most kiderült, a TV2 népszerű sorozatában Kamarás Iván bújik Szalay Géza karakterébe.

„A TV2 vezetősége úgy döntött, hogy a folytatásra nem hosszabbítja meg Fenyő Iván lejárt szerződését. A karaktere viszont nem tűnik el a sorozatból. Örömmel jelentem be, hogy a következő évadban Kamarás Iván alakítja majd Szalay Géza szerepét” – nyilatkozta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója az Origónak.

Sok más forgatással együtt a Mintaapák készítése is leállt a koronavírus miatt. Most azonban újra elkezdték a sorozat gyártását. A csatorna tervei szerint pár héten belül újra indul a forgatás, amihez körülbelül 25 rész forgatókönyve már kész is van.

Egy héttel korábban derült ki, hogy a második évadban már nem Fenyő Iván, hanem valaki más játssza majd Szalay Géza szerepét.

A TV2 választása Kamarás Ivánra esett, aki rengeteg színházi darabban lépett fel, számos játékfilmben és tévéfilmben volt látható.

A Jászai Mari-díjas színész korábban elárulta, hogy szerinte a színészet igazi terápia.

„Ahogy megyek előre az életkoromban, egyre inkább kezdem érteni, hogy valami keresnivalóm van itt. A szerepeken keresztül keresgélte a személyiségem önmagát, ezért is mondhatjuk, hogy a színészet skizofrén szakma. Egyik személyiségből a másikba lépünk, közben pedig állítgatjuk a saját személyiségünk amplitúdóit. Utána vagy úgy maradunk, vagy nem. Ha nincs meg a valós önképünk, akkor össze is zavarhat bennünket” – fejtette ki a 47 éves színész, aki állítása szerint, az utóbbi időben egyre kiegyensúlyozottabb.